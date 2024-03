La svolta di Alex De Minaur: "Il cambiamento mentale è stato decisivo"

© Matthew Stockman/Getty Images

Alex De Minaur è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Dopo la finale raggiunta a Rotterdam, poi persa contro Jannik Sinner, l’australiano ad Acapulco è riuscito a conquistare un altro importante risultato, spingendosi ancora fino all’atto conclusivo e chiamato a difendere il tiolo conquistato lo scorso anno.

Due finali 500, vittorie prestigiose contro Andrey Rublev, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas e top 10 riconquistata. Il classe ’99 ha parlato in conferenza stampa delle sue prospettive per la finale contro Casper Ruud, analizzando la sua crescita nelle ultime settimane.

Le parole di Alex De Minaur

Per De Minaur si tratta della seconda finale consecutiva al Mexico Open. "La verità è che Acapulco mi tratta molto bene. Sono molto orgoglioso di poter venire qui l'anno successivo ed essere in finale, per darmi la possibilità di giocare per il titolo e provare a difendere il mio trofeo.

Ora è vero che sono un po' più vicino" ha dichiarato l’australiano. Prima Rotterdam, adesso Acapulco. "Per me è molto importante non aver avuto solo una settimana positiva e basta, ho avuto la costanza di quindici giorni fa a Rotterdam e qui un'altra finale ad Acapulco.

Cercherò di dare tutto in finale per cercare di sollevare il trofeo” ha spiegato De Minaur, che sulla sua crescita ha aggiunto: “Penso che sia stato un po' di tutto, ma alla fine il cambiamento mentale è stata la cosa più importante, è stato un cambiamento di chip che ho avuto all'inizio di quest'anno in cui mi sono detto che sarei stato più aggressivo e che avrei giocato uno contro uno contro i migliori del mondo.

Contro di loro, correre solo da un lato all'altro non andava bene. Questo è il passo avanti che ho fatto e il piano è di continuare così, di andare forte, di vedere fino a dove posso arrivare". L’avversario in finale sarà Casper Ruud.

"Questi campi sono fatti per Casper. Il suo gioco è molto buono sulla terra battuta, ma questo campo duro a volte sembra un campo in terra battuta, è molto lento e la palla rimbalza molto. Viene da un'esperienza di gioco di altissimo livello a Los Cabos e ovviamente anche qui.

C'è ancora un passo da fare e dobbiamo puntare a tutto. L'ideale è che ogni settimana vada così, che magari all'inizio non stia giocando al mio livello migliore, ma che a poco a poco migliori il mio tennis in modo che quando arriverà la cosa importante, potrò giocare al meglio".

L’aussie ha infine concluso: "La verità è che sapevo che questa settimana avrei difeso 500 punti, che sono parecchi, soprattutto nella posizione in cui mi trovo in classifica, dove siamo tutti molto vicini.

Ogni settimana uno può entrare (nella Top 10), un altro può uscire. Non mi sono messo molta pressione perché so che nei prossimi due mesi ho molte opportunità di guadagnare molti punti. Se giocherò bene, potrò scalare parecchio la classifica.

Se domani riuscirò a difendere il titolo, avrò più fiducia per giocare Indian Wells e Miami. Se non ci riuscirò, ho ancora molti tornei in cui spero di giocare bene e di salire in classifica”.