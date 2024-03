Adriano Panatta respinge le gravi accuse rivolte a Melissa Satta: "Il s***o fa bene"

© Lionel Hahn/Getty Images

La notizia della rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta ha tenuto banco per diverso tempo sui giornali di pettegolezzi, che hanno parlato a lungo della loro relazione. Un rapporto, quello tra il tennista romano e la showgirl, che non è mai stato visto di buon grado dai suoi tifosi, ma anche dagli organi di stampa, che spesso, anche ingiustamente, le hanno addossato le colpe dei cattivi risultati del suo ormai ex ragazzo in ambito tennistico.

L’ex velina nelle scorse ora si è sfogata dopo un lungo silenzio sulla questione. Su Instagram ha pubblicato una lettera, firmata insieme al suo avvocato, in cui denuncia alcuni organi di stampa di aver scritto cose sbagliate sul suo conto: “Ed eccomi qua ancora una volta costretta ad assumere la mia autodifesa dinanzi al tribunale dell'inquisizione mediatica, senza aver commesso nessun "crimine", né alcun comportamento connotato da riprovevolezza morale.

Nulla! Questa volta la stampa (e mi scusino coloro che esercitano la professione giornalistica con consapevolezza, impegno e preparazione, se uso un termine che li accomuna a chi utilizza la carta stampata come mero esercizio di sciacallaggio sociale), a proposito della mia discussa "rottura", non ha mancato di rendere più gustosa la notizia all'evidente fine di vendere qualche copia cartacea o di guadagnare qualche click in più, definendomi come "s** addicted’.

Il parere di Adriano Panatta

Sulla questione è poi intervenuto anche l’ex campione italiano, che ha voluto dare un suo parere ai microfoni di RaiNews24: "Le accuse a Melissa Satta sono ridicole. Io che ho esperienza avendo fatto lo sportivo professionista, vi assicuro che il s**o non fa male per niente.

Se uno fa s**o sereno con la propria compagna, la propria moglie o la propria fidanzata, non fa male assolutamente. Logicamente se si mette a fare giochi erotici per tre o quattro ore e non dorme, non è che gli fa male, è un cretino, perché logicamente dopo c’ha una prestazione. Il s***o, come dire, matrimoniale, anzi certe volte fa anche bene", ha assicurato.