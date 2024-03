Campi di gioco in pessime condizioni a Santiago, Carballes Baena: "Torneo di m***a"

© Clive Mason/Getty Images

Campi di gioco in pessime condizioni, rimbalzi irregolari - a volte inesistenti - e il rischio di procurarsi un grave infortunio sempre dietro l'angolo a causa del terreno instabile. Sono numerosi i giocatori che hanno criticato duramente il torneo ATP 250 di Santiago e gli organizzatori per non aver messo a disposizione dei tennisti dei campi all'altezza dell'evento che ospitano.

Dal Court Jaime Fillol - quello in cui si disputano le partite più importanti - sono arrivate immagini difficili anche da commentare.

Oh my god, the bounce at the end 💀 pic.twitter.com/Z07vo0BVxq — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 27, 2024

- ai microfoni di Clay, ha descritto senza tanti giri di parole la sua esperienza al Movistar Chile Open.

Lo spangolo ha perso all'esordio contro il qualificato Corentin Moutet.

Atp Santiago - Continuano le polemiche, Carballes Baena: "Torneo di m***a"

"Cosa vuoi che ti dica, che il torneo è una vera m***a? Che su questo campo è impossibile giocare? Penso sia una vergogna il fatto che si giochi un torneo ATP su questo campo.

Credo sia pericoloso per i giocatori. Spero non venga più organizzato questo evento" , ha detto Carballes Baena. Questo non è tennis, alla fine diventa come una lotteria. Si gioca con la paura di farsi male e con dei rimbalzi orribili.

Ho sempre avuto la sensazione di potermi fare male. Ogni volta che arrivavo in scivolata avevo paura di finire in qualche buca. E in effetti ho finito il torneo con un fastidio alla schiena" . La direttrice del Movistar del torneo Catalina Fillol ha cercato di minimizzare il tutto.

"Noi come organizzazione ci siamo sempre preoccupati di apportare miglioramenti alla struttura con l’auspicio di far crescere sempre più il torneo. Le partite sulla terra battuta sono molto più lunghe, gli scambi sono più lunghi e ci sono effettivamente rimbalzi falsi, ma il fatto che sia più impegnativo rende le partite più divertenti" .