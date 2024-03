Luciano Darderi è carico per i quarti in Cile: "Ho avuto un piccolo fastidio"

© Marcelo Endelli/Getty Images

Luciano Darderi prosegue il momento positivo in Sudamerica: anche nell'Atp 250 di Santiago del Cile, il tennista italiano sta stupendo tutti e collezionando vittorie importanti per migliorare la sua classifica. Dopo la lunga maratona vinta, al termine di tre tie-break, contro l'argentino Facundo Bagnis, il 22enne ha sconfitto in tre set anche Juan Manuel Cerundolo nella giornata di giovedì per 6-3, 3-6, 6-3.

Il successo ha portato il giocatore classe 2002 a un nuovo quarto di finale sulla terra rossa in questa stagione e ad avere l'opportunità di sfidare la quarta testa di serie del tabellone principale Alejandro Tabilo.

Le parole di Luciano Darderi

Darderi ha commentato così l'affermazione e la sua prestazione nel complesso, in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "Sono molto contento di essere ai quarti, è stata una partita lottata diversa da quella di Rio de Janeiro in cui i campi erano molto più lenti e c'erano delle condizioni parecchio differenti.

Sono partito bene nel primo set, mentre nel secondo mi sono un attimo innervosito ma sono comunque riuscito a portarla a casa" ha affermato. L'azzurro ha spiegato come abbia dovuto affrontare qualche piccolo problema fisico: "Ho avuto una sfida lunga due giorni fa contro Bagnis e ho accusato un po' di dolore alla schiena, nella parte destra.

Per fortuna sono stato in grado di recuperare e di vincere un altro match. Sono vicino alla top 70 e l'obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di entrare tra i primi 100. Ora io e il mio team ci siamo posti un traguardo ancora più ambizioso, vale a dire la top 50" ha rivelato.

Venerdì a partire dalle ore 22 il confronto che vale la semifinale della manifestazione: "Penso che stiamo facendo un ottimo torneo anche qui. Con Tabilo sarà un'altra bella partita, difficile soprattutto da gestire per il tanto pubblico che sarà presente e farà il tifo naturalmente per il mio avversario. Spero che tutta la gente in Italia mi supporti durante questa competizione e i prossimi impegni".