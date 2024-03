Vincenzo Santopadre svela il segreto del tennis italiano: "Non accontentarsi mai"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il momento che sta attraversando il movimento tennistico italiano non ha probabilmente eguali nella storia di questo paese. Dopo l’incredibile successo di Jannik Sinner all’Australian Open, la scorsa settimana anche Jasmine Paolini ha regalato una grande gioia al pubblico azzurro, vincendo Dubai.

Una scalata, quella del movimento azzurro che deve molto anche ad altri protagonisti che in questo momento stanno attraversando momenti di difficoltà, come Matteo Berrettini. Di riflesso ha grandi meriti anche il suo ex allenatore Vincenzo Santopadre, che lo ha aiutato a raggiungere la top 10 e la prima storica finale a Wimbledon.

Le parole di Santopadre su Sinner e Paolini

Attualmente Vincenzo allena un altro talento emergente, Luca Van Assche, che promette molto bene. Il transalpino però ha caratteristiche completamente diverse dal tennista romano: “A livello tecnico tattico è l’opposto di Matteo Berrettini ma hanno caratteristiche comuni come attitudine e valori sani.

I primi tre tornei non hanno portato i risultati sperati, ma è un grande lavoratore e stiamo facendo le cose giuste. Sono ottimista”, ha precisato Santopadre, che si trova a Tenerife in visita all’Abama Tennis Academy dove è impegnato il suo pupillo Matteo Gigante nel corso del torneo Tenerife Challenger 3.

Non poteva mancare un suo commento sul movimento tennistico italiano, sempre più in crescita: “Da Sinner fino ai ragazzi dei Challenger, il grande merito è quello di non fermarsi, non accontentarsi mai e cercare nuovi stimoli per superarsi.

Quello che sta accadendo è grandioso, arrivano risultati su tutti i fronti, anche dal circuito femminile che arricchisce ancora di più questo momento d’oro”, ha spiegato secondo quanto riportato da SuperTennis.