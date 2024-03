Diego Schwartzman: "Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare nulla"

© Fred Lee/Getty Images

Se per anni hai occupato le zone alte del ranking, battagliando con i tennisti più forti della storia nonostante un fisico non adatto al tennis moderno. Se da argentino puro hai fatto della terra rossa la tua superficie, raggiungendo nello stesso anno la finale degli Internazionali di Roma e la semifinale del Roland Garros, non riuscire più a competere ad alti livelli non può che essere frustrante.

Questa è la triste sorte di Diego Schwartzman, che dopo essere stato per anni uno degli specialisti della terra, dal 2022 ha iniziato il suo crollo, che l’ha portato addirittura fuori dalla top 100, costringendolo a faticare nel circuito Challenger per rialzarsi.

Il cambio di allenatore, affidandosi a Bruno Tiberti nel settembre 2023, non ha portato gli effetti sperati, e la nuova stagione è iniziata in maniera disastosa. Una vittoria in sette incontri per il 31enne argentino, che attualmente occupa la 116esima posizione del ranking Atp.

Il Peque ha voluto sfogare la propria frustrazione durante una chiacchierata con gli amici di BATennis, con i quali ha parlato della propria situazione, rendendosi conto del poco tempo che gli resta nel circuito.

Le parole di Diego Schwartzman

Il 31enne di Buenos Aires ha ammesso di soffrire l’incapacità di essere competitivo, complice l’età che avanza e l’alto livello dei suoi avversari.

“Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare nulla, ma ce ne sono altri in cui penso 'È oggi' e vado là fuori a farmi il culo. Al di là di quello che può succedere quest'anno, bello o brutto che sia, sono consapevole di non avere ancora molto nel serbatoio, ma con le vittorie riesco ad allungarlo un po' di più.

La vittoria genera sempre qualcosa di diverso nel tuo corpo, con la sconfitta tutto costa un po' di più, è un processo doloroso che ti logora” ha spiegato Schwartzman.

"Hay días en los que no tengo ganas y en otros en los que digo: 'De vuelta, a romperse el culo'



(...) Más allá de lo que pase este año, sé que mucho no me queda. Con victorias lo puedo llegar a estirar un poco más. Es un proceso doloroso".@dieschwartzman en BATennis pic.twitter.com/HZOW76CZEh — BATennis (@BATennisCom) February 29, 2024

L’ultima delusione per l’argentino è arrivata ad Acapulco, eliminato in tre set dal serbo Kecmanovic dopo essere passato avanti di un set.