Luciano Darderi acquista sempre più fiducia: "Ecco cosa è fondamentale per me"

© Marcelo Endelli/Getty Images

Il momento positivo di Luciano Darderi nel circuito maggiore non si arresta, anzi, continua senza sosta. Il tennista azzurro proverà a stupire tutti anche nell'Atp 250 di Santiago del Cile, nonostante la stanchezza potrebbe cominciare a farsi sentire considerando le tre settimane consecutive in cui è stato impegnato in campo rispettivamente a Cordoba, Buenos Aires e Rio de Janeiro, approdando ora in un nuovo Paese dell'America meridionale.

Nella gara d'esordio l'italo-argentino è stato capace di regolare dopo tre lottatissimi tie-break Facundo Bagnis, dimostrandosi più lucido e abile nella fase decisiva e cruciale della partita. In un'intervista rilasciata a fine match ai microfoni di Atp Tour, riportata da Sky Sport, il giovane 22enne ha analizzato la sua prestazione nel complesso: "Sono contentissimo del risultato che sono riuscito a portare a casa.

Nel finale era tutto difficile, perché ero molto molto stanco e avevo comunque un po' di fastidio per via delle condizioni di altitudine che erano differenti rispetto ai giorni precedenti" ha spiegato. "Lui ha giocato una partita fantastica, per questo sono felice di aver superato indenne il turno.

Nel secondo set ho avuto delle occasioni importanti, non le ho sfruttate ma sono rimasto con la testa dentro la sfida nel terzo decisivo. Per me è fondamentale partite bene in una partita e in un torneo, questa fiducia mi sta arrivando e mi sta consentendo di giocare più gare nel corso della settimana" ha aggiunto e concluso.

Il prossimo avversario

Il giocatore classe 2002 si troverà ora di fronte un altro argentino: si tratta di Juan Manuel Cerundolo, che lo ha sconfitto lo scorso 17 febbraio nel turno di qualificazione del 500 di Rio con un doppio 6-2. Darderi cercherà di prendersi la rivincita per centrare l'accesso ai quarti di finale.