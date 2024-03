Musetti non perde la fiducia nonostante il periodo negativo: “Il duro lavoro pagherà”

© Mark Brake/Getty Images

Quello che sta attraversando è probabilmente il periodo tennisticamente parlando più difficile della sua carriera. I passi in avanti compiuti da Lorenzo Musetti nel 2023 sembravano avergli dato la giusta fiducia per spiccare definitivamente il volo, ma la crisi accusata a cavallo tra fine anno e inizio 2024 gli hanno fatto perdere nuovamente certezze.

Una crisi di gioco e risultati dal quale non riesce ad uscirne. Il 21enne toscano però, almeno stando a quanto dichiarato ai microfoni di Atp Media, non sembra essere preoccupato ma anzi, lo vede fiducioso per una pronta ripresa: “Credo di avere molte frecce nel mio arco in termini di gioco.

Ma devo imparare a essere più sicuro e soprattutto determinato riguardo a cosa devo fare in campo. Certe volte la cosa più semplice è quella che si rivela la più efficace. So che dire di voler essere più aggressivo e vaga come indicazione, ma è proprio così che il mio team vuole che io sia”, ha svelato.

Per poi precisare: “Ovviamente è importante saper scegliere i momenti giusti e io credo di avere le capacità e il talento necessario per essere aggressivo nei momenti giusti“.

"Il lavoro pagherà.

Mi sto impegnato tanto in questa direzione"

L’ex campione di Amburgo ha già la ricetta per uscire fuori da questo periodo buio: “Farò del mio meglio per essere un giocatore aggressivo, sin dai colpi di inizio gioco.

Sto provando a trovare la giusta posizione in modo da essere più vicino alla linea di fondocampo per poter colpire la palla da una posizione migliore. Penso che questo lavoro pagherà, per questo ci stiamo impegnando tanto in questa direzione”.

Per poi concludere con una promessa: "In questo momento i risultati non stanno arrivando, ma sono convinto che questo sia il giusto modo per imparare e migliorare“, ha concluso.