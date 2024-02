Furlan, allenatore di Jasmine Poalini: "Jannik Sinner è una fonte di ispirazione"

© Francois Nel/Getty Images

È ancora negli occhi di tutti i tifosi italiani l’impresa compiuta da Jasmine Paolini, che la scorsa settimana è diventata a Dubai la terza tennista italiana a conquistare un Master 1000. Un risultato straordinario per la 28enne lucchese, una di quelle giocatrici arrivata ad alti livelli grazie al sacrificio e alla determinazione.

A contribuire alla crescita della nuova numero 14 del ranking Wta ci sono anche i grandi meriti di Renzo Furlan, il coach con il quale Paolini ha instaurato un rapporto sinergico. In una recente intervista rilasciata al Corriere del Veneto, l’allenatore ha parlato della collaborazione con la ragazza di Castelnuovo di Garfagnana e della sua recente maturazione.

Le parole di Renzo Furlan

Il rapporto tra Furlan e Paolini è nato ormai quasi dieci anni fa, quando il gioco dell’azzurra era ancora troppo acerbo. “A fine 2015, avevo appena firmato un contratto come dt della Serbia, ci accordammo con Jasmine per un part-time.

Era già spaventosa per velocità tecnica ma aveva una sola tipologia di gioco, potente con spostamenti laterali. Si è trattato di farla muovere di più avanti e indietro» ha spiegato il coach.

L’ax tennista di Conegliano ha poi raccontato come Jannik Sinner sia stato per Jasmine una fonte d’ispirazione. “Sinner gioca come ci piace: sta sempre dietro la palla e colpisce spingendo in avanti con il favore dell’inerzia.

È una fonte d’ispirazione per come vince, ambizioso ma incredibilmente umile. In Italia diciamo “è così” mettendo sempre molti giudizi, invece le cose sono così adesso ma con il lavoro migliorano.

I tennisti come Sinner non giudicano mai se stessi, semmai si analizzano” ha raccontato l’allenatore. Sulla corporatura della 28enne italiana, Furlan ha dichiarato: “Più sei alta più sei potente, vedi Sabalenka, e il tennis odierno va in quella direzione.

Però Jasmine ha grande elasticità, esplosività e per non essere alta serve molto bene. Magari non cerca l’ace ma le “prime” con cui giocarsi meglio il punto. Da fondo poi ti manda una palla che pesa veramente tanto”.

Furlan ha infine parlato dei vantaggi di giocare in doppio per crescere anche in singolare. “Il doppio ti migliora nel servizio, nella risposta, a rete e nella posizione perché devi imparare a entrare in campo.

Con Sara Errani si trovano bene. Puntano a qualificarsi per i Giochi di Parigi” ha chiosato il coach.