Sono 16 i giocatori nella "lista nera" di Daniil Medvedev: la rivelazione di Simon

© Daniel Pockett/Getty Images

La presenza di un ex giocatore preparato e intelligente come Gilles Simon non potrà fare altro che aiutare un tennista del calibro di Daniil Medvedev. Il russo ha già dimostrato di saper preparare molto bene le partite dal punto di vista tattico: un fattore che è stato spesso determinante in alcune delle sue più importanti vittorie.

Simon lavorerà con l'esperto Gilles Cervara - sotrico coach di Medvedev - in una collaborazione che si preannuncia quantomeno interessante.

Simon su Medvedev: "Mi ha dato un elenco di 16 giocatori contro cui non gli piace giocare"

"Mi ha contattato e mi ha chiesto se ero interessato a fare qualche settimana con loro nel 2024.

Nel 2019, prima di affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale a Montecarlo mi aveva chiesto: 'Cosa ne pensi di Novak?' . Gli avevo spiegato come giocava il serbo e lui aveva vinto. Se lo ricordava ed è per questo che ha voluto lavorare con me" , ha raccontato Simon in un'intervista al quotidiano Le Figaro.

"Collaboriamo già da dicembre, non abbiamo detto nulla a nessuno. In Australia ho inviato tutte le tattiche pre-partita. Durante le partite mandavo istruzioni a Cervara che le trasmetteva più o meno in tempo reale a Daniil!

" . Simon ha poi rivelato l'esistenza di una sorta di "lista nera" stilata da Medvedev per indicare i giocatori che riescono sempre a metterlo in difficoltà. "Mi ha dato un elenco di 16 giocatori contro cui non gli piace giocare e io ho preparato 16 tattiche diverse.

Daniil è fortissimo tatticamente, sa molto bene cosa bisogna fare, ma gli capita, come a tutti, di sbagliare. A causa delle emozioni, perché è impaziente... Quindi provo a spiegarglielo e penso che gli piaccia" .