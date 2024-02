Arnaldi dopo la vittoria contro Fritz: "Ho dato tutto. Sono veramente contento"

Roger Federer è in vacanza in Thailandia: il video della corsa sul Tuk-tuk

Nella serata messicana anche Flavio Cobolli ha regalato spettacolo ed eliminato Felix Auger-Aliassime . L'ennesima grande gioia per un movimento - quello italiano - che continua a crescere. "Diciamo sempre che siamo un gran gruppo, ci sosteniamo l'un l'altro, siamo cresciuti insieme. Jannik Sinner ha la mia età, Lorenzo Musetti e Cobolli sono più giovani di un anno e poi ce ne sono tanti altri: Matteo Berrettini che sta tornando, Lorenzo Sonego ...Siamo buoni amici e ci piace stare insieme" , ha raccontato Arnaldi.

Amo giocare in queste condizioni, amo i match lunghi, amo sudare e rimanere tanto tempo in campo" , ha detto Arnaldi nell'intervista post-partita e nelle parole riportate da SuperTennis . "È la prima volta che finisco così tardi ma credo che mi piaccia, ci sono alcuni dettagli su cui mi ero preparato ma su tutto ho provato a divertirmi e giocare il mio miglior tennis" .

"Oggi sono sceso in campo provando a dare tutto. Queste condizioni mi piacciono, sono veramente contento della partita e spero di riuscire a giocare così anche il prossimo match.

L'azzurro non ha mollato e si è presentato al torneo ATP 500 di Acapulco con la speranza di poter invertire la tendenza nonostante il sorteggio non proprio fortunato. Arnaldi ha però sfruttato la sua occasione e sconfitto il numero dieci del mondo Taylor Fritz disputando un match di altissimo livello, soprattutto nel terzo e decisivo set.

Il secondo successo in carriera contro un top 10 è probabilmente arrivato nel momento giusto. Matteo Arnaldi non ha iniziato la stagione con il piede giusto e, dopo aver perso con Alex de Minaur al secondo turno degli Australian Open , ha subito due brutte sconfitte tra Delray Beach e Los Cabos rispettivamente contro Rinky Hijikata e Max Purcell .

