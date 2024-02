Lorenzo Musetti e il rapporto con Sonego: "Giocare in doppio con lui può aiutarmi"

© Giuseppe Bellini/Getty Images for ITF

Rialzare la testa per raddrizzare la stagione. È questo l’obiettivo di Lorenzo Musetti, che reduce da un periodo buio dal quale sembrerebbe non riuscire ad uscire, tornerà in campo per l’Atp 500 di Dubai.

Il 21enne carrarino esordirà al primo turno contro il francese Arthur Cazaux, esploso nelle ultime settimane dopo l’esplosione agli Australian Open, dove si è spinto fino agli ottavi di finale. L’azzurro al contrario fatica maledettamente a dare continuità ai propri risultati, incapace di vincere partite consecutive da fine settembre.

Unico squillo dell’anno, la finale della scorsa settimana ottenuta in doppio con Lorenzo Sonego a Doha. In un’intervista dell’Atp, Musetti ha parlato del suo rapporto con il tennista torinese e degli aspetti del proprio gioco su cui sta lavorando insieme a Corrado Barazzutti.

Le parole di Lorenzo Musetti

L’azzurro è consapevole del proprio livello. "Penso di saper fare molte cose in campo ma devo essere più diretto, deciso. A volte in campo le strategie più semplici sono le più efficaci.

Cercherò di farlo nelle giuste e circostanze a partire dal servizio e dalla risposta, in modo da avvicinarmi presto alla riga e di fondo e aggredire" ha spiegato Musetti. Il 21enne ha iniziato a giocare con continuità in doppio con Lorenzo Sonego, suo grande amico.

"Ci sono molti aspetti del doppio che ti possono aiutare in singolare, per questo lo gioco un po' più spesso. Lorenzo è uno dei miei migliori amici nel circuito, averlo accanto mi aiuta anche a rimanere più calmo e positivo in campo.

Ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato anche bene, peccato per la sconfitta 10-8 al match tie-break in finale"ha dichiarato il numero 26 del mondo. Musetti ha concluso parlando della sua collaborazione con Corrado Barazzutti.

"Cercavamo una figura che potesse aiutarci 10-15 settimane l'anno. Corrado farà con me una decina di tornei, insieme a Simone, soprattutto nella stagione sulla terra rossa. All'inizio aggiungere un coach mi preoccupava perché credevo che il mio gioco potesse essere visto in un modo diverso, ma Simone e Corrado sono sulla stessa lunghezza d'onda e si capiscono facilmente. Per me è una cosa importante che abbiano la stessa visione" ha commentato l’azzurro.