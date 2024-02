Frances Tiafoe sorprende ancora: "Non esiste sport più difficile del tennis"

© Elsa/Getty Images

Il tennis sappiamo essere uno degli sport più duri, sia dal punto di vista fisico che mentale. Giocarlo ad alti livelli significa fare grandi sacrifici, spendere parte delle proprie giornate ad allenarsi per raggiungere un i risultati sperati.

In un’intervista a Sky Sport, Frances Tiafoe, attualmente impegnato ad Acapulco per il torneo Atp 500, ha parlato di questo, paragonandolo ad altre discipline, che a suo parere non sono così difficili: "Per me il tennis è lo sport più difficile che ci sia, per molte ragioni.

Le palline, per esempio, sono molto più piccole che in altri sport, il che richiede un'ottima coordinazione occhio-mano”, ha detto il 26enne statunitense. Per poi aggiungere: “Un altro motivo è che nel tennis non c'è un orologio, non ci sono altri sport in cui non si sa quando si finirà di giocare", ha concluso.

"Nel 2023 mi sono messo pressione. Ora voglio divertirmi"

Il ragazzo nativo di Hyattsville nelle scorse settimane ha dichiarato di voler voltare pagina dopo un 2023 giocato non al meglio delle sue potenzialità: “Per gran parte del 2023 mi sono messo pressione, per me è stato molto complicato.

L'anno scorso ero molto orientato ai risultati, forse troppo, ma è stato comunque un anno fantastico, anche se non ho giocato come avrei voluto nei grandi eventi. Quando non ottenevo quello che volevo, ecco che arrivavano i problemi, che si accentuavano a fine stagione.

Ora la mia intenzione è tornare a fare quello che so fare meglio, divertirmi e competere ad alto livello", ha spiegato. Tiafoe farà il suo esordio in Messico contro Max Purcell