Khachanov su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Non sono come i Big 4”

© Phil Walter/Getty Images

È stata una settimana da incorniciare la scorsa per Karen Khachanov, che all’Atp 250 di Doha ha sfruttato la prematura eliminazione del connazionale ed amico Andrey Rublev per far prevalere la propria esperienza e conquistare il suo sesto titolo in carriera.

Testa di serie numero due, il russo ha compiuto un percorso netto, eliminando in successione Marozsan, Ruusuvuori, Popyrin senza perdere neanche un set (imponendosi per due volte in tiebreak da 26 punti) e concludendo l’opera battendo in finale la sorpresa Mensik.

L’attuale numero 14 del ranking è tornato a calcare palcoscenici importanti dopo qualche anno di flessione, e adesso ambisce a risultati ancora più prestigiosi. In una recente intervista rilasciata a L’Equipe, il 27enne di Mosca ha rivelato i suoi obiettivi per il prosieguo della stagione, spendendo alcune parole sui nuovi campioni del tennis mondiale.

Le parole di Karen Khachanov

Il tennista russo ha confrontato l’epoca dei Fab Four con quella attuale, spiegando come in passato, con la loro presenza, fosse quasi impossibile vincere. "Prima i Big Four, con Federer, Nadal, Djokovic e Murray, erano superiori agli altri.

C'era una grande differenza in termini di livello. Ora ho la sensazione che Alcaraz e Sinner siano più avanti, sì, ma non così tanto. Questa è la mia sensazione. Sarà sempre più interessante vedere chi dominerà.

Anche se, ok, Novak sta ancora giocando” ha dichiarato Khachanov. Il numero 14 del ranking Atp si è detto poi consapevole di dover ancora crescere a livello fisico per competere nei grandi tornei. "Si vuole vincere tutto, ovviamente, ma sto cercando di essere un giocatore da grandi partite e da grandi tornei.

È lì che devi essere fisicamente presente, anche se non credo di essere ancora al 100% delle mie capacità fisiche. Devi essere in grado di resistere a lungo, so che anche se sono indietro posso rimontare e questo mi aiuta" ha spiegato il 27enne.

La medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Tokyo ha infine rivelato il proprio sogno. "I miei avversari sanno che per battermi dovranno giocare tre ottimi set. Non ho vinto nessun torneo del Grande Slam; eppure in semifinale o nei quarti ho perso solo da ottimi giocatori, il che dimostra che sono lì, molto vicino.

E il mio obiettivo rimane lo stesso: provare a vincere un titolo del Grande Slam" ha concluso il russo.