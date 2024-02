Tathiana Garbin: "Il successo di Jasmine Paolini arriva da lontano. A 16 anni..."

© Fran Santiago/Getty Images for ITF

Tathiana Garbin è semplicemente al settimo cielo per la vittoria del Wta 1000 collezionata da Jasmine Paolini, che ha certificato come anche il movimento femminile italiano sia in crescita. In un commento rilasciato alla Gazzetta dello Sport, la capitana della nazionale azzurra di Billie Jean King Cup ha commentato la bella affermazione della 28enne toscana: "Sono felicissima, perché il suo successo arriva da lontano: c’è un grande progetto alle spalle.

In lei ho sempre visto qualcosa di speciale, anche se da Under 16 non era la più promettente" ha rivelato. L'ex giocatrice di Mestre ha raccontato un po' il carattere di Jasmine, sottolineando: "Parliamo di una ragazza che è sempre stata molto determinata, convinta, volenterosa.

Voleva arrivare, negli occhi si vedeva la scintilla di chi è disposta a sacrificarsi per qualcosa di più grande. E ha anche delle doti fisiche davvero di altissimo livello, oltre che tecniche" ha affermato.

Le prospettive di Paolini secondo Garbin

Garbin non si è voluta sbilanciare in termini numerici su dove possa arrivare l'italiana: "Se può arrivare nei primi 10? Preferisco guardare in maniera diversa il tennis, mettendo l’accento invece su che cosa può ancora migliorare.

Certamente ha ancora margini di progresso, possiamo alzare ulteriormente il livello". Il risultato non deve stupire totalmente gli appassionati, considerando la finale raggiunta dalla nazionale nell'ultima edizione della Billie Jean King Cup: "L’anno scorso con Jasmine e tutte le azzurre siamo arrivate fino in fondo alla competizione: un qualcosa di grande, la squadra rappresenta un valore aggiunto.

Si aiutano, c’è un bel clima di sano agonismo e non di antagonismo. Sono vicine, si rispettano e sono mature. Il risultato del 2023 ha aumentato in loro la consapevolezza di poter fare qualcosa di straordinario" ha concluso.