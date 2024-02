Jasmine Paolini ora sogna in grande e fissa l'obiettivo per il 2024: la rivelazione

© Francois Nel/Getty Images

Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo molto importante per la sua carriera in quel di Dubai. Il Wta 1000 conquistato dalla tennista italiana, oltre alla top 15 del ranking mondiale che non deve passare inosservata, ha messo in luce i progressi della 28enne negli ultimi mesi e dell'intero movimento femminile.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, la nuova numero 14 della classifica si è raccontata partendo dalle origini e da come sia nata la sua passione per il tennis. Tutto è partito da Bagni di Lucca, posto in cui ha vissuto nei primi anni di vita e ha iniziato a giocare: "È importante per me trovare un po’ di tranquillità, sentire l’atmosfera di quando ero piccolina.

Ho cominciato al Tc Bagni di Lucca, il circolo dei bambini. Ricordo che frequentarlo per me era puro divertimento, e penso sia stato fondamentale per

far crescere in me la passione genuina per questo sport".

Da Dubai al sogno Olimpiadi

La giocatrice toscana ha parlato dei passi in avanti compiuti per arrivare a questa impresa: "Un percorso lungo ma costante di consapevolezza.

Ho avuto bisogno del mio tempo perché dovevo toccare con mano il livello che potevo valere, non mi bastava sentirmelo dire. Forse non ci credevo del tutto. Poi, piano piano, soprattutto da metà della scorsa stagione con i tre set combattuti contro Kvitova a Wimbledon e la sfida con Sabalenka a Pechino, ho iniziato a vedere che tutti i mattoncini messi insieme stavano diventando una bella costruzione".

Jasmine sta spiccando anche nel doppio, con cui sta facendo al momento coppia fissa con Sara Errani: "Il mio coach Renzo Furlan mi ha sempre consigliato di giocare il doppio per migliorare in risposta,

volée, servizio, ma non riuscivo a farlo con continuità.

Poi è arrivata Sara, che con la sua esperienza mi sta aiutando tanto. Insomma alla fine è andata così bene che proveremo a qualificarci per i Giochi

di Parigi" ha aggiunto Paolini, che può davvero sognare in grande cavalcando l'onda del periodo molto positivo.