Fonseca: "Non mi perdevo nessuna partita di Federer. Ora guardo Alcaraz e Sinner"

Nonostante la sconfitta subita ai quarti di finale, a catturare l'attenzione di tutti gli appassionati di tennis al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro è stato senza alcun dubbio Joao Fonseca. Proprio come accaduto a Roger Federer e Jannik Sinner - i suoi principali modelli - il giovane talento ha vinto il suo primo match nel circuito maggiore all'età di 17 anni.

Fonseca condivide con la leggenda svizzera e l'altoatesino anche il mese di nascita: tutti e tre sono nati ad agosto. Il giocatore classe 2006 si è già messo in mostra nella parte finale del 2023, quando ha vinto gli US Open Junior ed è diventato il primo brasiliano a essere nominato Campione del Mondo ITF chiudendo sulla vetta del ranking di categoria.

Fonseca ha preso parte alle Nitto ATP FInals 2023 come sparring partner ed è stato definito da diversi esperti "il piccolo Sinner" a causa della forza dei suoi colpi. Un'esplosività emersa proprio durante il torneo di Rio de Janeiro.

Fonseca: "Non mi perdevo nessuna partita di Federer. Ora guardo sempre Alcaraz e Sinner"

Fonseca si è raccontato ai microfoni di Uol parlando dei suoi primi passi nel mondo del tennis. "Gioco a tennis da quando avevo 4 anni perché andavo a vedere gli allenamenti di mio fratello, che ha cinque anni più di me.

Non pensavo potessi innamorarmi così tanto del tennis, sono sempre stato molto legato allo sport: ho provato a giocare a calcio, a pallavolo e ho fatto surf. Fino al 2022 non pensavo di potermi dedicare al tennis, onestamente.

È stato solo quando ho vinto una partita in un torneo Challenger, battendo alcuni top 200 e 300, che ho capito di avere qualcosa da offrire" , ha spiegato Fonseca prima di rivelare il suo sogno. "Il mio grande sogno è essere il numero 1 al mondo e vincere uno Slam.

Wimbledon è il mio Major preferito. La strada è lunga e richiede lavoro. Io resto con i piedi per terra perché è il modo in cui i sogni diventano realtà. Ma se non credi in te stesso, chi lo farà per te? " .

Proprio facendo riferimento ai suoi idoli, Fonseca ha infine rivelato: "Quando ero piccolo, non mi perdevo nessuna partita di Federer. Mia madre è una grande fan di Roger. Ora mi piace guardare le partite di Sinner e Carlos Alcaraz.

È impressionante quanto siano forti mentalmente e come riescano a competere contro rivali del calibro di Novak Djokovic. Presto molta attenzione a tutto quello che fanno dentro e fuori dal campo. È stato fantastico condividere del tempo con loro a Torino lo scorso anno" .