Ana Ivanovic ricorda le motivazioni per il suo ritiro anticipato dal tennis

© Matthew Stockman/Getty Images

Nel mondo del tennis femminile abbiamo assistito nel corso degli anni a diverse epopee. Se quella più lunga è sicuramente quella inerente alla leggendaria Serena Williams, abbiamo visto in questi anni belle e forti atlete che hanno fatto irruzione nel circuito.

Tra queste non possiamo non annoverare la tennista serba Ana Ivanovic, ex numero uno al mondo e vincitrice del Roland Garros nell'ormai lontano 2008. Una tennista brava e con grandi colpi e che ha vinto probabilmente meno di quanto tutti si aspettavano, anche per una particolare scelta relativa alla sua carriera.

La Ivanovic si è infatti ritirata dal mondo del tennis nel Dicembre 2016, quando aveva solo 29 anni. La donna ha preferito creare famiglia e vivere la propria vita insieme al marito, l'ex calciatore tedesco Bastian Schweinsteiger.

Quando Ana ha annunciato la scelta di ritirarsi in molti sono rimasti sorpresi e anche delusi, per alcuni era infatti troppo presto. Spesso sui social hanno chiesto alla tennista se avesse mai avuto voglia di tornare e lei è sempre stata decisa nel ribadire le sue intenzioni.

Anche questa settimana Ana ha ricevuto la solita domanda e lei ha risposto sempre allo stesso modo: "No, è stata la decisione giusta in quel momento, ora ho una bellissima famiglia e sto bene. Poi ovviamente di tanto in tanto comunque gioco a tennis".

Nel 2022 Ivanovic rivelò che quella scelta fu dovuta anche e soprattutto a continui infortuni e problemi di salute ma Ana ha chiarito ancora una volta a tutti il suo pensiero. È stata una scelta difficile ma anche quella più logica visto le condizioni fisiche e il suo pensiero e Ana ci ha tenuto a farlo nuovamente presente ai propri tifosi.

La coppia - molto famosa visto l'esperienza sportiva di entrambi - ha tre figli ed è ancora molto attiva sui propri canali social.