Garbin elogia Jasmine Paolini e Renzo Furlan: "È un progetto lungimirante"

È senza dubbio la settimana di Jasmine Paolini. Il grandissimo successo della tennista toscana al Wta 1000 di Dubai ha confermato l'ottimo momento del movimento azzurro, non soltanto al maschile: la 28enne ha compiuto una splendida impresa, che è riuscita soltanto a Flavia Pennetta e Camila Giorgi, e ha così fatto un ingresso storico nella top 15 del ranking mondiale.

Intervenuta ai microfoni di SuperTennis, Tathiana Garbin si è complimentata con la ragazza di Castelnuovo di Garfagnana per il risultato ottenuto, sottolineando il tanto lavoro svolto insieme a coach Renzo Furlan: "È un grande segno di maturità per come sta gestendo i momenti e i punti importanti.

È un progetto che parte da lontano con Renzo, un lavoro fatto di tanti anni, un progetto lungimirante. Credo che Renzo abbia fatto un grandissimo lavoro con Jasmine, che quest'anno è stata affiancata anche dal nostro preparatore atletico federale Andrea Bracaglia.

C'è stato un miglioramento molto importante" è il pensiero della capitana dell'Italia di Billie Jean King Cup. Poi ha aggiunto: "Ha grande maturità e rispetto verso il lavoro. È migliorata tanto perché c'è una progettualità sempre rivolta verso il progresso.

Anche dalle sconfitte ha provato a carpire le cose da fare, andando nella direzione che porta ai grandissimi risultati".

Garbin è sicura sul movimento femminile italiano

"Jasmine ha grandissime qualità, la Federazione ha sempre puntato su di lei.

È stata convocata a Tirrenia quando aveva solo 16 anni. Ora le ragazze hanno un tennis di alto livello e l'hanno dimostrato. Da tre anni stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro molto lungo, sono molto fiera di loro" ha inoltre analizzato Tathiana Garbin.