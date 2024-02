Jasmine Paolini: "Non so cosa dire, sono felice. Ci ho creduto sempre"

© Christopher Pike/Getty Images

Una settimana che non dimenticherà. Jasmine Paolini ha fatto la storia del tennis italiano, l'azzurro ha vinto il Masters 1000 di Dubai dopo una settimana magnifica e che resterà impressa nella mente di tutti noi.

Nessuno lo immaginava, lo ha ammesso Jasmine e in pochi ci avrebbero puntato pochi giorni fa ma la tennista azzurra ha mostrato ancora una volta di non mollare mai, e anche in finale, ad un passo dal baratro, è stata capace di reagire alla grande.

La Kalinskaya era avanti, ha servito per il match e nel terzo set la sfida sembrava ormai chiusa. Poi ha leggermente tentennato mentre Jasmine ha agguantato la preda e ha ottenuto una vittoria fantastica, è la terza tennista italiana nella storia ad ottenere questo successo.

Un 2024 magico per il nostro tennis e dopo Jannik Sinner è il turno del tennis femminile di gioire e lo fa con una fantastica Jasmine. Grazie a questo successo la Paolini è ora numero 14 al mondo, best Ranking per lei.

Nel post gara l'azzurra - quasi incredula - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono davvero sorpresa, non so cosa dire ma sono semplicemente felice. Ci ho creduto in ogni partita, ricordo quando nel primo match ero sotto di un set e di un break, pensavo che avrei perso quel match e invece sono riuscita a vincere il torneo".

Poi sul pubblico: "È stato fantastico, ci sono tanti italiani ma mi hanno supportata in tanti. Ringrazio il coach, il fisioterapista e la mia famiglia". Poi infine una battuta su cosa farà dopo il match e Jasmine ha svelato: "Pizza questa sera? Beh, non lo so.

Ora è davvero tardi e non mi importa di tutto ciò, quel che conta è avere solo il trofeo in mano".