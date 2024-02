Emma Raducanu lavora per la sua crescita e svela un curioso aspetto

© Clive Brunskill/Getty Images

Ha solo 21 anni eppure ha già una grande esperienza all'interno del circuito. Emma Raducanu fa sempre discutere, le sue prestazioni hanno avuto alti e bassi ma è sicuramente una dei personaggi più in vista all'interno del circuito femminile.

Il suo approdo nel circuito è stato quasi shock, al secondo torneo nel 2021 ha vinto un torneo del Grande Slam agli US Open, ma successivamente - complici da un lato gli infortuni e dall'altro sicuramente anche l'aspetto mentale - non è mai tornata a quei livelli, nonostante comunque tanto impegno.

È stata anche numero 10 al mondo ma ora è scivolata dietro e in questo inizio 2024 sta provando in tutti i modi a reagire. Nel corso di un'intervista ai microfoni di Harper's Bazaar Emma ha raccontato la sua giornata tipo e come svolge il suo lavoro affinché possa provare a tornare ai suoi livelli.

Nel 2023 la Raducanu ha disputato solo cinque tornei, poi tanti infortuni e addirittura ben tre interventi chirurgici. La Raducanu ha commentato: "In generale comincio la mia giornata con il fisioterapista facendo un lavoro di attivazione muscolare per riscaldare e preparare il mio corpo.

Mi riscaldo per mezz'ora, poi gioco a tennis per 90 minuti e poi faccio palestra. Faccio una pausa di circa 90 minuti per il pranzo e successivamente vado in campo per altre due ore, infine finisco con un po' di trattamento, direi circa un'ora.

Insomma è tanto, ma al termine di questa giornata mi sento molto soddisfatta". Emma ha raccontato anche della sua vita privata, dei suoi doveri e del fatto di restare spesso a casa da sola: "Per me è molto importante stare a casa da sola e rilassarmi.

Sono un po' come un lupo solitario e dopo una giornata intensa tra allenamenti e tante interazioni social passo del tempo a casa da sola per riflettere e ricaricarmi. Sentirmi a mio agio nel silenzio è qualcosa che mi aiuta a restare carica".

Infine Emma ha parlato di cosa direbbe alla Emma più giovane di qualche anno fa: "Direi alla me stessa più giovane che si può dire e di dare priorità a ciò che mi fa stare meglio, soprattutto nelle ore libere.

Tutto quello che facciamo è per noi stessi e va indipendentemente dalle percezioni altrui", ha concluso la tennista.