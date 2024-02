Nick Kyrgios: "Da bambino ero in forte sovrappeso e odiavo il tennis"

© Francois Nel/Getty Images

Non sempre gli atleti, soprattutto da bambini, riescono a creare un legame speciale con lo sport che praticano. È il caso di Nick Kyrgios che da grande appassionato di basket - dell'NBA nello specifico - avrebbe forse voluto intraprendere un percorso diverso.

L'australiano ha parlato in più di un'occasione dei problemi affrontati da piccolo, quando ha subito episodi di bullismo e razzismo durante l'infanzia. Kyrgios era in sovrappeso e si è avvicinato al tennis seguendo il "consiglio" di mamma Norlaila per perdere chili.

In questo contesto - tutt'altro che sereno e accogliente - l'ex finalista di Wimbledon ha utlizzato per la prima volta una racchetta. Difficile immaginare non ci sia un collegamento tra i traumi del passato e alcuni atteggiamenti sopra le righe non sempre compresi dalle persone.

Kyrgios: "Da bambino ero in sovrappeso e odiavo il tennis"

In una interessante chiacchierata con la famosa giornalista Jemele Hill al talk show Good Trouble, Kyrgios si è raccontato descrivendo il suo percorso. “Il mio viaggio nel mondo del tennis è un po’ differente dal tuo in quello del giornalismo.

Io odiavo il tennis. Ero in forte sovrappeso da bambino e mia madre mi ha trascinato sui campi da tennis per farmi essere attivo e dimagrire. Non volevo giocarci, piangevo. Ad essere onesti è stato traumatizzante" , ha spiegato Kyrgios.

"Amavo il basket e la cultura di quello sport. Stavo seduto per ore a guardare le cassette e i CD. Mi piaceva tutto del basket: lo spogliatoio e il lavoro di squadra. Ascoltando il tuo discorso sulla passione che provi nei confronti della scrittura, vorrei poter tornare indietro nel tempo e seguire il sogno dell’NBA.

Immagino che i miei genitori mi abbiano spinto verso il tennis. Loro amano questo sport e in Australia è seguitissimo. Hanno visto che avevo talento e lo hanno considerato come un modo per avere una vita migliore. Magari era destino, non sarei qui altrimenti" .

Kyrgios ha infine fornito un indizio sul suo futuro. Il 28enne di Canberra ha giocato una sola partita nel 2023 a causa dell'infortunio al ginocchio. "Tornerò presto in campo, ho un ranking protetto di numero 21 in singolare e 11 in doppio” .