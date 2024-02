Carla Suárez Navarro: "Il rovescio ad una mano è destinato a scomparire"

© Matthew Stockman/Getty Images

Il rovescio a una mano è un colpo sempre più in estinzione, e la svolta epocale è arrivata all’inizio di questa settimana, quando per la prima volta nella storia nella Top 10 Atp non figurava nessun tennista con questo tipo di fondamentale.

Un colpo al cuore per gli amanti dell’estetica, cresciuti ammirando la bellezza di un colpo tanto spettacolare quanto incisivo. Nel tennis moderno però questo colpo è diventato sempre meno efficace, complice l’evoluzione del tennis in uno sport che si basa sulla potenza e l’intensità.

Se si considera l'attuale top 100 maschile, solo dieci giocatori utilizzano ancora questo colpo, ma nel gioco femminile la situazione è ancora più critica. Tatjana Maria (n. 54), Diane Parry (n. 63) e Viktorija Golubic (n.

71) sono le uniche tre donne di questo gruppo che appartengono al club del rovescio a una mano. Una delle più grandi rappresentanti di questo colpo, l’ex tennista iberica Carla Suarez Navarro, ha parlato della sempre più probabile scomparsa di questo colpo in un’intervista rilasciata a Punto de Break.

Le parole di Carla Suárez Navarro

L’ex numero sei del mondo ha spiegato come questo cambiamento sia dovuto all’evoluzione nello stile di gioco. "Nel tour femminile, se non è già scomparso, sta scomparendo adesso.

Ricordo che quando giocavo io c'erano circa 6-7 giocatori con il rovescio a una mano, ma tra dieci anni è facile che non ce ne saranno più, è un colpo che non esisterà più. È quello che ha segnato l'evoluzione del tennis, prima si giocava con le racchette di legno, era tutto più calmo, più tranquillo, ma ora è cambiato tutto” ha dichiarato Navarro, che ha continuato: “Sono del 1988, quando ho iniziato a sentirmi a mio agio con questo colpo da bambina si vedevano ancora molti rovesci a una mano, ma ora è diverso.

Poi capita che uno venga fuori, ma quel bambino vede che i suoi compagni di squadra che giocano a due mani e, quindi, che hanno più strutture per colpire e difendere. Quel bambino, quando giocherà al contrario, avrà molti problemi.

È sbagliato per me dirlo, ma se dovessi giocare di nuovo a tennis, giocheresti con il rovescio a due mani. Tenere i servizi di Serena o i colpi di Sabalenka per due ore è molto difficile". Navarro ha infine costatato che per un bambino che approccia al tennis oggi è sempre più difficile iniziare a giocare questo colpo, specialmente perché non ci sono più fonti di ispirazione come Roger Federer, che hanno fatto del rovescio a una mano il proprio marchio di fabbrica.

"È un peccato, per me era uno dei colpi più belli del tennis, se non il più bello. Dobbiamo accettarlo, chi di noi è un romantico, della vecchia scuola, farà male, ma la realtà è che il rovescio a una mano è destinato a scomparire.

In questo momento credo sia molto difficile per una scuola di tennis insegnare il rovescio a una mano. I bambini che stanno nascendo ora, quando cresceranno non vedranno quel colpo in televisione, non avranno nessuno da imitare, dovranno guardare i video di Federer e Henin. Ma non potranno vederlo dal vivo" ha concluso la spagnola.