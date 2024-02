Jasmine Paolini: "Sono davvero orgogliosa. Voglio godermi la finale"

© Christopher Pike/Getty Images

Solo nella parte finale della partita contro Sorana Cirstea, con la tensione alle stelle, Jasmine Paolini ha vissuto un attimo di insicurezza. Qualche anno fa fa avrebbe probabilmente perso un set simile, ma la maturità e la consapevolezza dei propri mezzi ha ormai raggiunto un livello tale da permetterle di superare questi momenti con determinazione e coraggio.

Il lavoro svolto con Renzo Furlan è sotto gli occhi di tutti e la prima finale in un evento WTA 1000 conquistata a Dubai non fa altro che confermare quanto di buono costruito attraverso i sacrifici compiuti nel corso delle stagioni.

Paolini ha sconfitto Cirstea con il punteggio di 6-2, 7-6( 6) annullando ben sei set point: cinque nel dodicesimo game e uno nel tie-break.

Jasmine Paolini, prima finale in un 1000: "Sono felicissima"

"Sono felicissima. Alla fine ho vissuto un piccolo dramma, ero un po’ nervosa, lei è una grande giocatrice ed ero un tantino preoccupata visto che ieri aveva ribaltato una situazione ben peggiore" , ha dichiarato Paolini nell'intervista post-partita.

"Sono davvero contenta di aver vinto il tie-break. E’ fantastico essere in finale. Non avrei mai creduto che a fine settimana sarei stata top-ten…sorry top 20…. La finale? Contro chiunque sarà una sfida durissima: una è la regina del tennis mondiale, l’altra ha fatto quarti in Australia ed è in forma.

Io però sto giocando al massimo, sento bene la palla: vedremo come andrà" , ha commentato infine l'azzurra. Paolini, ovviamente, non conosceva ancora il nome dell'avversaria che avrebbe incontrato nell'ultimo atto del Dubai Duty Free Tennis Championships.

In conferenza stampa - nelle parole raccolte da SuperTennis - l'italiana ha poi aggiunto: "Sono davvero orgogliosa. È una cosa alla quale non avrei ceduto se qualcuno per l’avesse detto prima di questa settimana.

Ma ora sono in finale e voglio godermela, così come sto facendo in tutta questa settimana. Spero di riuscire a farlo anche domani, di giocare la mia miglior partita e di godermela. Stasera pizza margherita per festeggiare? Direi di no, perché domani c’è la finale. Magari dopo" .