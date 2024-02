Simona Halep attende la sentenza finale del Tas: "Credo verrà fuori la verità"

© Vaughn Ridley/Getty Images

Si attende soltanto la sentenza definitiva del Tas sulla temporanea squalifica di Simona Halep per doping. La tennista rumena ha cercato in tutti i modi di far valere le sue ragioni, spiegando nel corso del processo di aver assunto una sostanza proibita in modo inconsapevole e involontario, e ora aspetta di comprendere la decisione finale sulla vicenda.

La giocatrice ci ha tenuto a pubblicare nota sui social nelle scorse ore, dichiarando: "Posso dirvi che questa udienza mi ha dato la possibilità di presentare la mia difesa. La mia fiducia è intatta, sarà dimostrato che non ho mai avuto intenzione di doparmi.

Credo davvero che verrà fuori la verità e che il giorno del mio ritorno in campo arriverà presto" sono le parole della 32enne, che non vede l'ora di tornare in campo. La vincitrice di 2 titoli del Grande, a distanza di alcune settimane dalla fine dell'udienza, è ritornata a rilasciare delle interessanti dichiarazioni e si è nuovamente aperta su cosa le ha provocato il processo: “L’incubo che ho vissuto per un anno e mezzo è finito.

Ho avuto la possibilità di difendermi al Tas e dimostrare di non aver fatto ricorso ad alcun tipo di doping. Questo è quello che ho detto dal primo giorno in cui sono stato accusata. Ora aspetto la decisione a testa alta e voglio ringraziare i tifosi, i giocatori, gli ex giocatori, le leggende dello sport, i miei sponsor e tutti gli altri per l’incredibile supporto, i messaggi e i video che mi sono stati inviati durante questo periodo molto difficile.

Grazie per la vostra fiducia incondizionata. Il vostro sostegno ha significato molto per me e mi ha dato la forza di continuare a lottare ogni giorno per dimostrare la verità. Vi darò notizie sul mio caso non appena le avrò.

Vi auguro tutto il meglio. Il bene e la verità vincono sempre".