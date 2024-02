Renzo Furlan su Jasmine Paolini: "Ora è consapevole della sua forza"

© Christopher Pike/Getty Images

Jasmine Paolini avrà una grande occasione - scenderà in campo alle ore 14:00 italiane - per conquistare la prima finale in un evento WTA 1000 a Dubai. La giocatrice di Castelnuovo di Garfagnana non è scesa in campo ieri pomeriggio a causa del ritiro della numero quattro del mondo Elena Rybakina.

La kazaka ha alzato bandiera bianca a poche ore dall'inizio della sfida a causa di alcuni problemi gastrointestinali. Paolini dovrà ora fare i conti con Sorana Cirstea, capace di compiere una incredibile impresa contro Marketa Vondrousova.

Sotto 2-6, 1-5, la rumena ha completato una memorabile rimonta portando a casa il terzo set con un netto 6-2. Cirstea ha cancellato sei match point nella seconda frazione di gioco salvandosi in ben quattro diversi game. Paolini è avanti 2-0 nel computo degli scontri diretti e ha sconfitto Cirstea al set decisivo a Portoroz nel 2021 e al Roland Garros nel 2023.

Renzo Furlan: "Jasmine Paolini ha fiducia nei propri mezzi"

Uno dei segreti di Paolini porta sicuramente il nome e il cognome di Renzo Furlan. Un allentatore che è entrato subito in sintonia con la propria allieva e ha avuto il merito di comprendere su quali aspetti del gioco dell'italiana lavorare per farla rendere al massimo delle sue capacità.

Ai microfoni di Sky Sport, coach Furlan ha spiegato: "Sicuramente c’è stato un lavoro tecnico, mirato molto sul servizio, sull’aumentare la continuità del servizio. Quindi aumentare la percentuale, aumentare un pochino anche la velocità.

E cambiare le variazione delle traiettorie. C’è stato un lavoro tecnico anche dalla parte del diritto, molto sulla fase difensiva dove lei era un po’ deficitaria. Ha imparato a difendere molto meglio e di conseguenza a mettersi in condizione di avere più palle per entrare e poter far male.

C’è stata una presa di coscienza, di fiducia nei propri mezzi, che arrivava già dalla fine dell’anno scorso. Questo ti fa esprimere a un livello senz’altro migliore. Fondamentalmente credo che lei ora come ora sappia che ha un valore non indifferente come giocatrice nel suo complesso. E questo sta cercando di tirarlo fuori un po’ tutti i giorni” .