Il coach di Matteo Arnaldi: "Deve migliorare a livello tattico"

Lavorare sodo per continuare l’ascesa. È questa la prerogativa del 2024 di Matteo Arnaldi, un ragazzo che sul sacrificio ha basato la sua intera finora breve ma promettente carriera. Il 22enne sanremese è uno di quei tennisti cresciuti progressivamente.

Una maturazione lenta e costante, che l’ha portato a ritagliarsi un 2023 da favola, conquistando tre titoli Challenger, la Top 50 del ranking mondiale, gli ottavi degli Us Open e culminato con la conquista della Coppa Davis.



In un recente intervento a Tennis Talk, approfondimento settimanale di SuperTennis, il coach di Arnaldi Alessandro Petrone ha parlato della crescita dell’attuale numero 40 del circuito Atp, analizzando gli aspetti del gioco su cui può ancora crescere l’azzurro.

Le parole di Alessandro Petrone

Il coach di Arnaldi ha le idee chiare su quali siano i punti carenti del suo giocatore. “Quest'anno dobbiamo consolidare l'identità di gioco […] A livello tattico deve migliorare, imparare a essere meno frettoloso.

Sotto pressione gli viene da accorciare dai tempi di gioco” ha spiegato Petrone. L’allenatore ha poi commentato la vittoria più prestigiosa del tennista sanremese, quella con Ruud: "Il 2023 è stata la prima stagione in cui ha giocato con continuità nel circuito ATP.

La vittoria con Ruud gli ha dato la consapevolezza di poter vincere con giocatore molto forti. C'è anche un effetto negativo, però, di quel match. Prestazioni così succedono una volta l'anno e invece a volte Matteo vorrebbe giocare ancora quella partita lì".

Sugli obiettivi futuri. “Obiettivi di classifica non ce ne mettiamo. Devo dire che io sono sempre stato più conservativo di Matteo. Nel 2022 avevo detto: 'Se finiamo top 200 va benissimo' Lui si era dato come obiettivo di finire in Top 150 e ha chiuso da numero 134.

A inizio 2023 per me l'obiettivo era finire la stagione da Top 70, il suo era la Top 50. E ha avuto ancora una volta ragione lui. C'è solo un traguardo che si era dato e non ha raggiunto l'anno scorso, vincere un 250. Per il 2024, per me, se si consolida nei primi 50 per me è fantastico. Lui ancora una volta si è dato un obiettivo più alto" ha concluso il coach.