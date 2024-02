Elena Rybakina prima del match con Jasmine Paolini: “Sono stanca”

© Christopher Pike/Getty Images

Elena Rybakina è entrata di diritto tra le “Big Four” del circuito Wta e i numeri di questo inizio di stagione non fanno che confermare la sua forza. La giocatrice kazaka è la tennista che ha vinto più partite nel 2024, 17, a fronte di sole tre sconfitte.

Due titoli conquistati ad Adelaide e ad Abu Dhabi, il primo dei quali concedendo soltanto tre game in finale ad Aryna Sabalenka, e finale al Master 1000 di Doha, arrendendosi alla numero uno del mondo Iga Swiatek. Unico passo falso la prematura uscita di scena agli Australian Open, finendo la propria corsa al secondo turno contro Blinkova.

Qualificatasi per i quarti di finale del Duty Free Tennis Championships di Dubai, la 24enne kazaka ha manifestato la propria stanchezza per l’intenso inizio di stagione. Le sue prime due esibizioni sul cemento di Dubai infatti sono state piuttosto tirate, perdendo un set sia contro Azarenka al primo turno prima del ritiro della bielorussa che contro la polacca Magda Linette, sulla quale Rybakina si è imposta col punteggio di 7-6(5) 3-6 6-4.

Le parole di Elena Rybakina

Nelle parole riportate da SuperTennis, la numero tre del mondo ha dichiarato di sentirsi fisicamente stanca. “Direi che non mi sono ancora abituata a questi campi. Gli automatismi non sono ancora a posto: devo ancora trovare il timing giusto. Però penso che fisicamente sono un po’ stanca.

Sono felice di riuscire a vincere ancora le partite ma mi rendo anche conto che il mio livello sta calando un po’. Non so quanto potrò recuperare in questa mezza giornata per riuscire a spingere” ha spiegato la kazaka, alludendo alla sua prossima sfida contro Jasmine Paolini.

Rybakina ha poi aggiunto: “Vediamo perché è un bel problema. Nessuno si aspettava che giocassi così tante partite nelle ultime due settimane. Penso che sia già buono quello che ho fatto: qualunque cosa accada questa settimana so che ci sono altri tornei davanti.

Alla fine dei conti non sono una macchina che può lavorare tutti i giorni allo stesso modo”.