Coco Gauff: "Non sarò mai una tennista del calibro di Serena Williams"

© Christopher Pike/Getty Images

Con la vittoria agli US Open ha creato davvero un grande hype e ora l'enfant produce del tennis americano Coco Gauff è tornata a parlare. La tennista ha offerto una prova sufficiente ma non grandiosa in Australia e sta lavorando per restare al vertice.

Difatti rimanere nella Top Ten è difficile ma non impossibile, la cosa davvero dura è restare sempre tra le prime due o tre e competere per vincere Masters 1000 e tornei del Grande Slam. Coco sta giocando bene, ma non come fatto a Flushing Meadows, sarà prioritario per lei tornare a quel rendimento per poter competere contro campionesse come Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.

Insomma, questa tennista che gioca nel circuito da quando aveva 15 anni è arrivata ormai al periodo quasi di maturità e a circa 20 anni è pronta ad esplodere. In queste ore Coco ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di The National ex ha trattato di tanti temi, uno su tutti sul paragone con Serena Williams, quella che lei considera idolo tennistico.

Ecco le sue parole: "Lo sappiamo, ci sarà solo una giocatrice più forte di tutti i tempi e sinceramente sento che - qualsiasi cosa io faccia - non sarò mai paragonabile a quello che ha fatto Serena Williams nel nostro sport e soprattutto al numero di volte in cui l'ha fatto e ci è riuscita".

Poi la tennista ha proseguito: "Naturalmente spero che, una volta che mi ritirerò, mi piacerebbe che le persone citassero il mio nome nelle conversazioni con i migliori tennisti del circuito nella storia. Spero di continuare così e di fare sempre meglio.

So che mi sono impostata grandi traguardi e che ci sono ancora tante cose da fare, ma non voglio pormi limiti alle cose che voglio ottenere, voglio dire che - quando smetterò e appenderò la racchetta al chiodo - potrò dire con orgoglio di aver fatto tutto quello che volevo fare.

La Gauff ha parlato anche di altri temi e tra questi il rapporto con le sorelle Williams e anche la striscia di Gaza, la giovane tennista ha dimostrato di essere molto matura e di lavorare a tutto.