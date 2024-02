Stan Wawrinka: "Il tennis è la mia passione. Non voglio avere rimpianti"

© Clive Brunskill/Getty Images

Forse non è un caso che Stan Wawrinka abbia scelto proprio questa settimana per ribadire il suo profondo amore nei confronti del tennis. Per la prima volta da quando è stata pubblicata la prima classifica stilata da un computer - 23 agosto 1973 - la top 10 non ospita un giocatore con il rovescio a una mano.

Uno dei colpi più apprezzati dagli appassionati che sta però lentamente diventando una rarità nel circuito maggiore. Il rovescio dello svizzero è sicuramente uno di quelli più eleganti ed efficaci del Tour, e ha spinto sicuramente molte persona ad avvicinarsi a questo sport.

Wawrinka: "Il tennis è la mia passione. Non voglio avere rimpianti"

Giunto nella parte finale della sua carriera, Wawrinka ha raccontato che continua a giocare perché il tennis è la sua passione. Condividere l'epoca con le tre leggende Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal ha sempre rappresentato un motivo d'orgoglio per l'elvetico.

Tre i tornei dello Slam conquistati da Wawrinka battendo proprio due dei Big 3 in finale: Djokovic al Roland Garros e agli US Open rispettivamente nel 2015 e nel 2016; Nadal agli Australian Open nel 2014. "Vivere nel presente è la cosa più importante, quando smetterò di giocare avrò tempo per guardarmi indietro e vedere tutto ciò che ho ottenuto.

Far parte della stessa generazione dei Big 3 è stata una fortuna. L’unica cosa che voglio quando mi ritirerò è non avere rimpianti. Non voglio guardarmi indietro e pensare che avrei dovuto allenarmi più duramente, fare questo o quello meglio.

Ecco perché continuo a fare quello che mi piace" , ha spiegato Wawrinka in un'interessante intervista rilasciata a O Globo. Proprio questa aspirazione ha spinto Wawrinka a scendere in campo in Sud America nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro.

Questa sera affronterà in Brasile Facundo Diaz Acosta, reduce dal primo titolo ATP vinto in casa. " A questo punto della mia carriera è interessante provare nuovi tornei, ho sempre desiderato tornare in Sud America.

È importante organizzare il calendario in base al mio corpo e alla mia mente. Mi sento bene adesso. Se darò il massimo ogni giorno, arriveranno buoni risultati. Capisco cosa possano pensare le persone considerando la mia età e tutto quello che ho realizzato.

Ma se provano fastidio vuol dire che non sanno cosa significhi essere un tennista. Per me si tratta di una passione. So che quando deciderò di smettere, non potrò più tornare indietro, quindi voglio godermi quello che faccio" .