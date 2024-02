Zio Toni non perde le speranze: "Vedo Rafael Nadal ancora vincitore al Roland Garros"

© Julian Finney/Getty Images

Non avverrà a Doha il rientro di Rafael Nadal dopo l’ennesimo stop avvenuto in Australia. “Ho bisogno ancora di tempo”, ha dichiarato il fuoriclasse spagnolo, che come da lui stesso ammesso tornerà al 100% in occasione del Masters 1000 di Indian Wells.

Non mancano chiaramente le voci sul suo futuro e sul possibile ritiro, che potrebbe avvenire già in questa stagione, qualora l’ex numero uno dovesse ritenerlo opportuno. Tanti sono stati a parlarne, ma se a farlo è suo zio Toni, tutti drizzano le orecchie.

Nonostante l’ultimo periodo attraversato da suo nipote non faccia presagire bene, lui non perde l’ottimismo e si lascia andare ad una previsione, che appare più come una speranza: “Penso ancora che parteciperà al torneo e sarà campione", ha dichiarato a margine di un discorso all'Università Alfonso X el Sabio.

Il coach di Felix Auger Aliassime poi si è soffermato su un altro grande obiettivo, che il 22 volte campione slam tiene in grande considerazione, in questa stagione, i Giochi Olimpici di Parigi 2024: “È sempre un evento molto speciale.

Ricordo che una volta Rafa mi disse che l'esperienza più bella della sua vita è stata quella di Pechino 2008, per l'atmosfera che si respirava con gli altri atleti. Spero che possa vincere un'altra medaglia quest'anno", ha riferito.

La verità prima del Roland Garros

In merito al tema tanto trattato, ovvero quello del ritiro, a parlarne è stato il diretto interessato qualche giorno fa: "Il mio sogno è giocare in condizioni accettabili sulla terra battuta e la mia decisione è mirata a questo.

Spero di giocare a Madrid anche se ovviamente giocherò per quel che posso e seguendo la mia realtà. Non voglio perdere di vista il Roland Garros, prenderò i rischi possibili per essere a Parigi nella condizione ottimale.

Vincerlo? Oggi è complicato pensare di vincere, ma voglio arrivare lì cercando di divertirmi e sono entusiasta di avere questa possibilità. Certo, se pensassi di non avere alcuna chance di vincere il Roland Garros, credo che farei altre cose.

Ritiro? Andrò giorno per giorno e non posso ancora confermare nulla al 100 %. Dirò prima del Roland Garros se questa sarà la mia ultima stagione o meno, mi do ancora qualche mese per riflettere".