Mamma Aneke non seguirà più Holger Rune in tutti i tornei

© Bradley Kanaris/Getty Images

È un periodo piuttosto complicato quest’inizio di stagione per Holger Rune, probabilmente il più difficile della sua breve carriera. Dopo aver chiuso in maniera poco convincente il 2023, il nuovo anno per l’ex numero quattro del mondo è iniziato con una serie di risultati piuttosto deludenti: prima la finale persa contro Grigor Dimitrov a Brisbane, poi la prematura eliminazione al secondo turno degli Australian Open contro Arthur Cazaux, seguita dalle altrettanto sorprendenti battute d’arresto a Montpellier e Rotterdam contro Borna Coric e Alexander Schevchenko.

Il tennista danese è retrocesso fino alla settima posizione del ranking, e in tutte le uscite ha dimostrato uno stato di forma tutt’altro che confortante, condizionato da qualche problema fisico. Il tutto unito al “divorzio” lampo col suo nuovo coach Severin Luthi, che aveva sostituito Patrick Mouratoglou, con il quale rapporto si è interrotto dopo soli 41 giorni.

Nelle ultime settimane inoltre ci si è interrogati sull’assenza della madre Aneke, presenza costante nei viaggi del 20enne danese, la quale non ha seguito il figlio né a Oslo né a Rotterdam. In conferenza stampa Rune ha però spazzato ogni nube sulla questione, spiegando le ragioni di questa assenza.

Le parole di Holger Rune

Il giovane tennista danese ha dichiarato che da ora in poi la madre non lo seguirà in ogni torneo. “È un po' una coincidenza. Ci sarà in alcuni tornei e in altri no. Ci sentiamo spesso al telefono e parliamo prima e dopo le partite.

È una parte importante della mia squadra e mi piace averla al mio fianco” ha commentato Rune. Per il tennista scandinavo Aneke rappresenta una figura fondamentale per la propria persona. “La sua assenza la sento al 100%.

Certo, è una cosa diversa. Ma ancora una volta... è ovviamente diverso, ma penso che per alcuni tornei sia salutare che si svolgano insieme e per altri no, come con Lapo (il preparatore fisico, ndr) che non c'era nemmeno questa settimana.

Quindi è così” ha dichiarato il numero sette del mondo. Rune ha infine concluso: “È stata una decisione comune: ho partecipato solo agli UTS di Oslo e Rotterdam, poi volerò a Nizza o in Danimarca e ci aggiorneremo”.