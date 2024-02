Daniil Medvedev: "Oro olimpico o vittoria Slam? Sorpreso dal commento di Alcaraz"

© Cameron Spencer/Getty Images

"Oro olimpico o Roland Garros? Direi il titolo olimpico. Per me sarebbe un sognare vincere una medaglia per il mio Paese: conquistare l'oro è una delle cose più grandi che ti possano capitare nel mondo dello sport.

Ma certo non mi dispiacerebbe vincere anche il Roland Garros, non voglio mentirvi" . Carlos Alcaraz non ha esitato nemmeno un secondo quando ha dovuto scegliere tra una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la vittoria del Roland Garros.

Lo spagnolo crede che conquistare l'oro per il proprio Paese rappresenti uno dei traguardi più importanti che un atleta possa raggiungere e ha optato per la prima soluzione.

Medvedev: "Oro olimpico o vittoria Slam? Sorpreso dalla risposta di Alcaraz"

Non è dello stesso avviso Daniil Medvedev.

Il russo ha spiegato che i tornei del Grande Slam non hanno eguali nel mondo del tennis e che nessun evento potrà mai superare il valore di un Major. "Sono in un certo senso sorpreso dai commenti di Alcaraz. Mi chiedo perché lo abbia detto, se era perché guardava tanto le Olimpiadi da bambino, o per ragioni diverse" ,ha dichiarato Medvedev in un'intervista esclusiva rilasciata a Eurosport.

"Sicuramente le Olimpiadi sono un evento molto grande che penso che ogni giocatore sogni di vincere, ma credo che i tornei dello Slam abbiano ancora un vantaggio su tutto, restino un po' più importanti di tutto il resto nel mondo del tennis.

Poi, certo, le Olimpiadi sono sicuramente importanti, così come lo sono le ATP Finals. E penso che la cosa che accomuni questi tornei è che quando sei lì ha la sensazione di dire a te stesso 'wow', per vincere devo essere al mio miglior livello e sarebbe una grandissima cosa riuscirci' Questa è la differenza rispetto ad altri tornei" .