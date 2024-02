Tutti pazzi per Jannik Sinner. Daniele De Rossi si accoda ai complimenti

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è sulla bocca di tutti. Anche in quelle di personaggi sportivi che non hanno nulla a che fare con il tennis. Dopo che la sua Roma ha pareggiato in Europa League contro il Feyenoord, è stato chiesto al tecnico Daniele De Rossi un parere sull’azzurro, che da poco aveva staccato il pass per i quarti a Rotterdam, avendo battuto Gael Monfils.

L’allenatore giallorosso ha indicato quale fosse secondo lui il segreto dei grandi risultati che sta raggiungendo il tennista di San Candido: “Più di uno. Di tennis non capisco niente, ma Sinner è un ragazzo molto educato, sembra una scemenza ma non lo è.

Sta vivendo un grande successo e lo sta facendo con moderazione. Una qualità importante per un campione, una qualità che avevano tutti i campioni che ho conosciuto in carriera”, ha rivelato l’ex campione romano ai microfoni de Il Corriere dello Sport. De Rossi ha poi trovato una caratteristica che hanno in comune i calciatori e i tennisti: “Anche quando è andato sotto ha reagito, sempre sul filo del rasoio come lo sono i calciatori.

Anche se non capisco niente di tennis, quando lo guardo mi sembra di guardare un fenomeno", ha concluso.

Sinner attende Raonic ai quarti

Intanto Sinner battendo Monfils si è spinto ai quarti del torneo olandese, dove si troverà di fronte un avversario ostico come Milos Raonic, con il quale non ha precedenti all'attivo.

Il canadese, specialista di questi campi, ha un'arma che potrebbe dare molto fastidio all'altoatesino, il servizio: "Sarà una partita dura, ma non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Mi sono allenato con lui qualche volta quando ero più giovane.

Spero possa essere una bella gara, anche se non ci sarà molto ritmo" ha concluso Jannik nell'intervista. In seguito al forfait di Daniil Medvedev a Doha, a Sinner 'basterebbe' raggiungere la finale a Rotterdam per festeggiare l'ennesimo traguardo della sua precoce carriera, ovvero la terza posizione del ranking, che mai nessuno nel nostro paese ha raggiunto.