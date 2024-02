Wawrinka dopo la sconfitta a Buenos Aires: "Ora è difficile da digerire"

© Elsa/Getty Images

E’ sempre difficile vedere un’atleta arrivare alle lacrime dopo un match. Lo è ancora di più se parliamo di uomo e un tennista del calibro di Stanislas Wawrinka. Lo svizzero è per sua stessa ammissione alle battute finali della sua splendida carriera, costellata da 3 slam.

La determinazione e la passione che il campione di Losanna mette in campo è sempre la stessa, ma gli acciacchi fisici condizionano comprensibilmente le sue prestazioni e quindi i risultati sul campo. “Non è facile, ad essere onesti.

È stato un match molto duro. È sempre difficile perdere in questo modo, soprattutto dopo una partita così dura e dopo aver servito per vincere. Ho avuto la possibilità di chiuderla più volte e non ci sono riuscito.

Ho fatto di tutto per avvicinarmi. Ho fatto di tutto per avvicinarmi a quella situazione, mi sono spinto al massimo in ogni momento. Mi è piaciuta molto l'atmosfera, il sostegno della gente. Apprezzo molto l'affetto della gente, non lo do per scontato, ho cercato di godermelo e di sfruttarlo al massimo.

È difficile perdere una partita del genere, perché ora so che non giocherò per qualche giorno”,ha affermato Wawrinka, che ha perso a Buenos Aires da Nicolas Jarry.

Stan non perde l'ottimismo

Ogni sconfitta è difficile da digerire.

Probabilmente ora sono un po' più difficili da digerire perché so che non c'è molta strada da fare. Questa partita è stata così emozionante per me perché ho visto così tanto sostegno in campo, così tanto amore da parte del pubblico, che mi sono spinta al limite per cercare di ottenere la vittoria.

Ho cercato di rimanere positiva per tutta la partita, il mio livello generale era buono. Ci sono molte cose positive che posso trarre da questo torneo, il mio livello era molto buono, questo è solo il mio secondo torneo dell'anno.

È stato difficile perdere un match così importante, mi sarebbe piaciuto rimanere un po' di più qui a Buenos Aires.