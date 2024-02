Van de Zandschulp ironizza: "Non devo più giocare nei tornei dov'è presente Sinner"

Struff si giustifica: "Non tutti sono precoci come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

Rafael Nadal rinvia il ritorno in campo: niente Doha, ecco l'annuncio ufficiale

Ogni volta che abbiamo giocato contro sono stati match duri. Ho visto il suo esordio al primo turno contro Shapovalov e ha giocato molto bene. Si muove bene, sta servendo bene, sono contento di potere scendere in campo di nuovo. Con lui devo fare qualcosa di diverso rispetto al primo turno perché lui è un giocatore diverso".

Ho fatto un'ottima partita e sono contento di essere tornato in campo. Dopo Melbourne ci siamo messi subito al lavoro. Ogni partita e ogni torneo hanno situazioni diverse che vanno gestite in modo diverso. Lavorando tanto c'è la consapevolezza di potere gestire tante situazioni" Sul prossimo avversario ha detto: “E' uno dei beniamini del pubblico ogni volta che gioca.

Ecco le sue parole dopo la vittoria contro il giocatore di casa: “Sono soddisfatto della vittoria perché lui è un gran giocatore. La prima partita di un torneo è sempre un po' complicata. Lui è un giocatore ostico e molto aggressivo, ho provato a giocare in modo giusto.

Poi simpaticamente ha risposto alla domanda su cosa avesse imparato dal match appena concluso. La sua risposta è tutta da ridere: “Ho imparato che non devo più giocare in tornei dov’è presente Sinner“ .

Jannik Sinner ha ricominciato esattamente come aveva concluso all’Australian Open, con una vittoria. Nessun tipo di problema per l’azzurro che all’esordio a Rotterdam si è sbarazzato di Botic Van de Zandschulp , che casualmente aveva incontrato anche al primo turno a Melbourne.

