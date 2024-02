Lorenzo Sonego non fa drammi: "Prestazione positiva. Vi svelo i prossimi impegni"

© Cameron Spencer/Getty Images

Nulla da fare per Lorenzo Sonego a Rotterdam. L’avversario che gli è capitato davanti al suo esordio nel torneo Atp 500 non è stato di certo tra i più abbordabili. Grigor Dimitrov è in grande forma, e veniva da una finale persa a Marsiglia.

Ad inizio stagione ha poi trionfato a Brisbane, portando a casa un titolo che gli mancava da oltre 6 anni. Nonostante tutto il tennista piemontese è riuscito comunque a duellare portando il bulgaro a tie break nel primo set.

Nel secondo invece un break ha fatto la differenza, consegnando la vittoria al numero 13 del ranking. Sonego però non si dispera e vede il bicchiere mezzo pieno. Le sue parole sul match e sui prossimi impegni stagionali: “È stata una prestazione positiva, ho cercato di dare il massimo in ogni punto ed essere aggressivo in risposta.

Ho fatto tanti punti, ma Dimitrov è in fiducia in questo momento e ha risolto situazioni difficili. Merito a lui, non posso recriminare niente. Programma? Adesso Doha, Dubai, Indian Wells e Miami. Proverò a far bene e divertirmi”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Le spendide parole su Jannik Sinner

Il nativo di Torino non poteva poi esentarsi dallo spendere qualche bella parola per il suo compagno di nazionale, nonché amico Sinner, anch’esso presente nel torneo olandese: “Per Jannik parla il campo.

Non c’è bisogno di dire tanto su di lui. E’ un giocatore in grande crescita. Ogni giorno si migliora negli allenamenti e nel quotidiano. E’ una grande persona e un grande amico quindi spero possa raggiungere tutti i risultati che si prefigge, compreso il suo sogno, ovvero quello di raggiungere la posizione da numero uno al mondo. Penso ce la possa fare", ha concluso.