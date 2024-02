Stanislas Wawrinka: "Non mi sento giovane, ma sto bene. Voglio giocare le Olimpiadi"

© Elsa/Getty Images

È un ritorno felice quello di Stan Wawrinka all’Atp 250 di Buenos Aires, 11 anni dopo l’ultima partecipazione. Rientrato dall’infortunio alla caviglia, il tennista svizzero ha perso il primo set al tiebreak contro il padrone di casa Pedro Cachin, prima di imporsi senza storia col punteggio di 6-7 (4) 6-1 6-2, superando il primo turno e approdando agli ottavi di finale, dove il tre volte campione slam troverà la testa di serie numero 3 Nicolas Jarry.

Wawrinka ha parlato in conferenza stampa della sua condizione fisica e di ciò che il tennis significa per lui.

Le parole di Stanislas Wawrinka

Il 38enne elvetico ha parlato delle sue emozioni nel prendere parte al torneo nella capitale argentina.

"Mi diverto sempre molto qui, mi sono divertito come 13 anni fa quando sono venuto a giocare qui per la prima volta. Per me è stato uno dei momenti migliori nel circuito. Mi sono sempre detto che volevo tornare a giocare a Buenos Aires almeno un'ultima volta prima di ritirarmi, quindi quest'anno era l'anno giusto.

La gente mi sostiene molto. Amo la gente, la città, è speciale per me giocare in questo Paese” ha dichiarato Wawrinka. Sulla propria condizione fisica. "Non mi sento giovane, ma sto bene. Fisicamente mi sento molto meglio.

Ho avuto un grave infortunio alla fine della scorsa stagione. Ora sono tornato e in generale mi sento bene. Conta anche la fiducia che provo durante la partita. All'inizio della partita avevo molti dubbi, ma non appena ho iniziato a muovermi meglio, con più fiducia, più aggressività, ho iniziato a giocare meglio.

Dopo la partita mi sento bene e sono pronta per la prossima battaglia” ha rivelato il tennista svizzero. Stan ha spiegato come quello di giocare alle Olimpiadi sia un suo obiettivo: "Naturalmente voglio provare a giocare quest'anno.

È sempre stato un evento speciale fin dalla prima volta che ho giocato a Pechino, uno dei miei ricordi più belli nel circuito. Per quanto riguarda il doppio o il doppio misto, non lo so ancora, dobbiamo vedere quali giocatori vogliono giocare, chi può fare la squadra di doppio.

Mancano ancora alcuni mesi. Per ora sono concentrato su ciò che sta accadendo, cercando di vincere le partite e di disputare buoni tornei”. La leggenda svizzera ha infine spiegato cosa rappresenta per lui il tennis.

"Per me il tennis è il capitolo più importante della mia vita finora. Sono appassionato di questo sport, amo la vita che facciamo, l'intero processo, amo cercare di essere un giocatore migliore. Quando inizi a giocare a tennis da bambino, è come un gioco.

La cosa più importante è non dimenticare mai che si tratta di un gioco e che bisogna divertirsi. Bisogna avere il tempo di allenarsi, essere disciplinati e fare molti sacrifici nel corso degli anni, ma bisogna godersi quello che si fa.

Ci sono molti aspetti positivi, quindi si può continuare a gareggiare per molto tempo” ha concluso Wawrinka.