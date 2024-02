Bublik sorprende ancora: "Felice di aver vinto giocando alle 11 del mattino"

© Mark Brake/Getty Images

Nel primo turno del torneo di Rotterdam vi è stato il remake della finale del torneo Atp di Montpellier e ancora una volta c'è stata la vittoria del kazako Alexander Bublik, uno dei tennisti più in forma del momento.

Su questa superficie Alexander vive un grande momento, cinque vittorie consecutive e nel mirino il record di otto vittorie consecutive ottenute lo scorso anno tra Halle e Wimbledon dove si fermo' agli Ottavi di finale (contro Rublev).

Insomma il numero 23 al mondo sembra in costante crescita, tutti si aspettavano un match equilibrato ma alla fine ha vinto facilmente il kazako. Un 6-3;6-4 senza storia e il tennista ha mostrato un ottimo rendimento dal primo all'ultimo minuto.

Un break per set con Bublik che ha offerto un buon rendimento, brekkando una volta a set l'avversario e chiudendo così la pratica senza problemi. Allo stesso tempo Coric è apparso più spenro rispetto a Montpellier, in parte affaticato e poco inciso quando è apparso per colpire al servizio.

In questa condizione è un pericolo costante anche per Jannik Sinner, testa di serie numero uno che potrebbe affrontare ai Quarti di finale. In carriera Bublik ha quattro siti all'attivo e vorrebbe migliorare il suo record, nel post gara ha rilasciato dichiarazioni per certi versi curiose che hanno attirato l'attenzione su di lui, ecco le sue parole: "Di cosa sono orgoglioso oggi? Beh di aver vinto giocando alle 11 del mattino.

Quando ho visto il programma pensavo che non avrei giocato. Mi sono alzato alle 7,30 e non mi capitava da Ottobre, normalmente non mi alzo mai prima delle 10 del mattino e quindi sono felice di aver raggiunto questo risultato nonostante la decisione di aver giocato così presto".

Al secondo turno non sarà semplice, Bublik affronterà il croato Milos Raonic, un tennista sempre difficile da sfidare su queste superfici, poi occhio al possibile incrocio con Jannik Sinner. Raonic ha battuto al primo turno l'olandese De Jong in due set ed è in vantaggio nei precedenti.