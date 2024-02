Emma Raducanu bersaglio degli haters dopo il ko: "Ormai è ridicola"

© Clive Brunskill/Getty Images

Ci sta provando in tutti i modi ma Emma Raducanu fatica davvero a tornare. L'ex numero 10 al mondo, vincitrice come autentica rivelazione degli Us Open qualche anno fa, ha avuto quello exploit e non è più stata la stessa con tanti che pensano che la sua vittoria sia stata un autentico 'fuoco di paglia', nessuno sembra ormai pensar alla sua rinascita nonostante le sue recenti dichiarazioni.

Raducanu ha dichiarato dei suoi allenamenti frenetici per provare a rientrare ma le cose non sembrano andare per il meglio. Anche al Wta 1000 di Doha Emma Raducanu è crollata dopo un'ora e trentanove minuti di gioco contro la russa Angelina Kalinina, sfida senza storia e finita con il risultato di 6-0;7-6(6).

La Raducanu parte malissimo, prova a reagire nel secondo set ma le cose non sembrano andare per il meglio e alla fine la tennista è costretta a cedere. Nel post partita Emma Raducanu ha lamentato parlando delle cause della sconfitta e additandola a vari motivi tra cui l'orario, il sole o il fatto di giocare outdoor.

Queste dichiarazioni non sono piaciute a tutti e i fan hanno ironizzato sul ko. Emma ha rilasciato le dichiarazioni: "Ad essere sincero mi sentivo come se non fossi mai entrata nel match. Si tratta di un mix di cose che ha causato questo, era il mio primo match giocato di giorno dopo tanto tempo, onestamente credo che devo allenarmi di più all'aperto perché è molto diverso, è davvero difficile vedere la pallina in queste situazioni e non me lo aspettavo".

I fan della Raducanu e non hanno criticato molto le parole di Emma additandole come ridicole scuse e soprattutto i media hanno ridicolizzato la donna: "Non credo di aver mai sentito una serie di scuse del genere da un tennista professionista, non saprei come spiegare i 48 errori non forzati", insomma uno dei tanti tweet per commentare i ko della tennista.

Emma Raducanu non se passa affatto bene e i fan attendono il rientro in buone condizioni della tennista. Tanti tweet come questo e un attacco netto nei confronti di una campione Slam come Emma Raducanu.