Carlos Alcaraz racconta l'unica volta in carriera dove ha perso 6-0 6-0

Carlos Alcaraz ha tanta voglia di riprendersi le luci della ribalta e tornare protagonista del circuito. Dopo qualche settimana di riposo post fatiche australiane, il 20enne murciano ripartirà da Buenos Aires, dove lo scorso anno vinse il primo titolo della sua trionfale stagione, che si concluse al numero due del ranking.

Come da lui stesso ammesso in conferenza stampa lo spagnolo ha individuato in Jannik Sinner e Novak Djokovic i due principali avversari da battere in questa stagione, senza però dimenticare altri avversari: “Sono successe molte cose dall'ultima volta che ho giocato qui: è stato un anno fantastico.

Il mio livello attuale è buono, sono fiducioso. Mi sento molto bene fisicamente. Penso che Djokovic e Sinner siano i rivali da battere, non c'è dubbio. Alexander Zverev è avanti negli scontri diretti contro di me, quindi anche lui è un rivale che ho in mente.

Ma credo loro due siano al top in questo momento", ha ammesso. Alla domanda su quale titolo tra il Roland Garros e l’oro Olimpico preferisse, il 2 volte campione slam ha sorpreso tutti: “Direi il titolo olimpico.

Per me sarebbe un sogno vincere una medaglia per il mio Paese: conquistare l'oro è una delle cose più grandi che ti possano capitare nel mondo dello sport. Ma certo non mi dispiacerebbe vincere anche il Roland Garros, non voglio mentirvi.

Chiacchierando con i media Alcaraz ha svelato un aneddoto che forse in pochi conoscevano. Gli è stato chiesto se qualcuno lo avesse mai battuto con il risultato di 6-0 6-0. Lui ha risposto con grande simpatia indicando nel suo amico di Murcia, Antonio Lopez, l’autore dell’impresa, riuscita in un torneo ben 10 anni fa, quando il campione aveva appena 10 anni