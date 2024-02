Sonego: "Contro Dimitrov sarà dura. Sarebbe bello incontrare Jannik Sinner in finale"

© Cameron Spencer/Getty Images

Lorenzo Sonego ha sfruttato le ultime settimane per lavorare intensamente dal punto di vista fisico e farsi trovare pronto in vista dei prossimi tornei. Il piemontese farà il suo esordio quest'oggi a Rotterdam e non è stato fortunato con il sorteggio, perché affronterà al primo turno Grigor Dimitrov.

Il bulgaro si è reso protagonista di un discreto avvio di stagione ed è tornato a vincere un titolo ATP a Brisbane dopo più di sei anni. Non ci sono precedenti tra i due, ma Sonego dovrà esprimere il suo miglior tennis per provare a superare la concorrenza di Dimitrov, che la scorsa settimana si è arreso solo in finale a Ugo Humbert a Marsiglia.

Sonego: "Sarebbe bello affrontare Sinner in finale a Rotterdam"

Ai microfoni di Sky Sport, Sonego ha descritto così la sfida con Dimitrov. “Arrivo preparato. Mi sono fermato due o tre settimane per preparare bene il resto della stagione visto che la preparazione è stata breve.

Ho lavorato molto bene e sono in piena forma. Sono pronto per questa prima partita a Rotterdam. Ovviamente ci sarà subito un match duro, perché lui arriva da una buona stagione. Quindi sarà una partita da vivere" , ha detto il piemontese.

"Si baserà molto sul servizio questo incontro: sarà importante servire bene e cercare di comandare gli scambi su una superficie così veloce. Proverò a neutralizzare i suoi migliori colpi, soprattutto il dritto e lo slice con il rovescio.

Mi sono allenato oggi per cercare di contestare questi colpi" . Il sogno di Sonego è quello di affrontare Jannik Sinner in finale all'ABN AMRO Open. "L’obiettivo è incontrare Sinner alla fine del torneo. Sarebbe bello affrontarlo in finale. Farò il massimo per arrivare in fondo a Rotterdam” .