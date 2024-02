Luciano Darderi: "Sono argentino e mi sento italiano. Coppa Davis? Rappresenterò..."

© Twitter Cordoba Open

Un nuovo tennista azzurro si è affacciato alla top 100 mondiale e, con il talento dimostrato negli ultimi mesi, può concretamente pensare di conservarla e spingersi ancora più in là in classifica.

Si tratta di Luciano Darderi, che ha vissuto una settimana da sogno all'Atp 250 di Cordoba: il 21enne ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale nel circuito professionistico, ma ha saputo togliersi anche la soddisfazione di arrivare in finale e vincere il torneo dalle qualificazioni.

L'affermazione ha portato alla luce la particolare storia del giocatore nato in Argentina a Villa Gesell e poi trasferito in Italia all'età di 10 anni (Paese in cui è nato suo nonno) per portare avanti il suo sogno di diventare un tennista.

"Sono argentino e mi sento italiano. Sarò sempre coerente con le mie scelte sportive rispettando le due nazioni che ho nel cuore. Spesso mi alleno a Roma o a Pescara, papà ha deciso per la mia carriera di giocare per l’Italia" è il racconto dell'atleta in un'interessante intervista rilasciata a 'Il Messaggero'

Darderi è sicuro sul futuro

Una doppia nazionalità per Darderi, che è sereno e guarda già ai prossimi impegni. E, in caso di convocazione in Coppa Davis o ai giochi olimpici di Parigi, sa già come comportarsi: "Se sarò chiamato in Davis o alle Olimpiadi? Risponderò immediatamente alla chiamata e rappresenterò la nazione con la quale gioco.

Come Vito, il mio fratellino (classe 2008), che ha vinto la scorsa estate le Olimpiadi giovanili con la maglia azzurra" ha spiegato sul futuro. Dopo Cordoba, il 21enne farà tappa a Buenos Aires per un altro avvincente Atp 250. Al primo turno affronterà l'argentino Mariano Navone, proveniente dalle qualificazioni.