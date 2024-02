Struff si giustifica: "Non tutti sono precoci come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

© Ryan Pierse/Getty Images

Talenti precoci come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, o Holger Rune, che raggiungono risultati prestigiosi in così poco tempo non si vedono con una certa frequenza. Certamente nell'ultimo ventennio siamo stati abituati molto bene, con tre autentici fuoriclasse come Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, che hanno iniziato a performare fin da quando erano poco più che adolescenti.

Su questo tema si è soffermato Jan-Lennard Struff, che invece ha trovato la sua maturità più in là con gli anni. Il tennista tedesco ha citato un giocatore che sta stupendo tutti alla veneranda età di 35 anni, Adrian Mannarino, capace di ottenere i suoi migliori risultati a ‘fine’ carriera.

Esempio calzante che spiega che non tutti raggiungono la cosiddetta maturità tennistica alla stessa età: “Sono sempre stato un giocatore che si è sviluppato più tardi. Se si guarda a giocatori come Sinner o Alcaraz, sono così bravi all'inizio della loro carriera, mentre io non ero così bravo quando ero giovane.

Ho appena ricevuto una foto da un mio amico quando giocavamo nella squadra U16 in Germania.

"È strano, ma mi sono sviluppato un po' più tardi".

Alla loro età ero il numero 38 o 39. Quindi non ero molto bravo a livello giovanile, ma ho sempre creduto e sognato di farlo”, ha spiegato Struff, che esordirà a Rotterdam contro Alejandro Davidovich Fokina.

Quando avevo 16 anni ero alto circa 1,78 m. In due anni sono poi cresciuto di 18 centimetri, migliorando il mio servizio, il mio gioco e la mia potenza. Da quel momento in poi, tutto è migliorato. È strano, ma mi sono sviluppato un po' più tardi. Ci sono anche altri giocatori, come Mannarino, che stanno raggiungendo l'apice della loro carriera in età più avanzata.

Lui sta giocando molto bene e ci sono ancora molti grandi giocatori anziani", ha concluso il tennista di Warstein.