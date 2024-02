Holger Rune rimpiazza ufficialmente Boris Becker: "Sarà lui il mio allenatore"

© Morgan Hancock/Getty Images

Ha fatto molto discutere negli scorsi giorni la separazione tra Holger Rune e il suo allenatore Boris Becker. Quello che sembrava potesse essere una collaborazione vincente, si è rivelata invece un flop, che ha portato entrambi a ritenere necessariamente la chiusura del loro rapporto.

L’ex fuoriclasse tedesco non è stato il solo ad essere ‘scaricato’ dal talento danese. Dopo meno di due mesi è arrivato il divorzio anche da da Severin Luthi. Una rivoluzione piuttosto insolita nella prima fase della stagione, che costringerà l’ex campione di Parigi Bercy a trovare nuovi componenti per la sua una nuova squadra nel più breve tempo possibile.

Mentre è ancora alla ricerca di un "supercoac", Holger ha già individuato il primo tassello, che risponde al nome di Kenneth Carlsen, un emblema del tennis danese negli anni '90 e nei primi anni 2000 che siederà in panchina per aiutarlo a compiere il definitivo salto di qualità:

"Il progetto è che continui a lavorare con me anche in futuro"

"Kenneth e io ci conosciamo molto bene da tanto tempo.

È fantastico averlo al mio fianco e posso confermare che sarà parte integrante del mio team. Il progetto è che continui a lavorare con me anche in futuro, al 100%. È un grande allenatore e mi sento molto a mio agio in campo con lui", ha dichiarato Rune alla televisione locale prima del suo debutto nel torneo di Rotterdam.

Il talento emergente nativo di Grenoble, che farà il suo esordio in Olanda contro Roman Safiullin, in un primo turno tutt’altro che semplice: “Sarà in panchina a supportarmi e allenarmi. Sono molto felice di averlo al mio fianco e di conoscerlo già da tempo.

È una brava persona, mi ha sempre aiutato: anche quando avevo 15, 16 anni. Eravamo iscritti allo stesso circolo in Danimarca ed è stato anche capitano in Coppa Davis”, ha concluso.