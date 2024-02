Il durissimo attacco di Daria Kasatkina alla Wta: "Cercate di farci infortunare?"

© Christopher Pike/Getty Images

Un ritorno in finale amaro. Se per Daria Kasatkina quella al Wta 500 di Abu Dhabi contro Elena Rybakina sarà la prima finale dopo più di un anno, la tennista russa ha voluto esprimere il proprio disaccordo per quello che è il calendario del circuito.

Al termine della semifinale contro la tennista brasiliana Haddad Maia, Kasatkina ha spiegato come la sua positiva campagna ad Abu Dhabi gli impedirà di partecipare al più prestigioso Master 1000 di Doha.

Le parole di Daria Kasatkina

La 26enne russa ha criticato fortemente la fitta programmazione prevista dalla Wta.

Kasatkina giocherà la finale del torneo di Abu Dhabi alle 17:00 ora locale, mentre il suo debutto nel torneo di Doha sarebbe in programma il lunedì immediatamente successivo. "È un programma orribile, davvero.

Non so come si possa programmare la finale di un torneo la domenica se si vuole che il torneo della settimana successiva finisca il sabato. Quindi, l'evento inizia la domenica stessa e se sei un giocatore come me, che non ha il BYE al primo turno, devi giocare il lunedì.

Per quanto ne so, non abbiamo una tecnologia che mi permetta di essere a Doha con uno schiocco di dita (fa un gesto)” ha ironizzato l’ex numero 8 del mondo, aggiungendo: “Potrei dover viaggiare il lunedì e scendere in campo, in un torneo totalmente diverso, lo stesso giorno, dopo aver giocato cinque partite al massimo livello qui.

Mi dispiace, è una cosa di cui dobbiamo parlare”. Kasatkina ha poi polemicamente dichiarato: "Ho una domanda, non so se rivolta alla WTA o ai tornei: state cercando di far sì che noi giocatori falliamo o ci infortuniamo costantemente? Siamo esseri umani, giocatrici che cercano di fare il loro lavoro al meglio.

In queste circostanze, non è possibile. Spero che questo problema arrivi alle persone giuste e venga risolto. Non sto piangendo: sto dicendo le cose come stanno, e ciò che è chiaro è che è impossibile che si possa continuare così".