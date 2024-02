Luciano Darderi sogna in grande a Cordoba: "È la vittoria più bella della carriera"

© Twitter Cordoba Open

Il grande protagonista di questa settimana nel circuito maschile è senza ombra di dubbio Luciano Darderi. Il tennista azzurro si è messo in evidenza nel corso dell'Atp 250 di Cordoba sulla terra rossa e nella notte italiana di sabato 10 febbraio ha centrato un successo davvero gratificante e (forse) inaspettato.

Il 21enne è stato infatti capace di battere l'argentino di casa Sebastian Baez, testa di serie numero 2 del tabellone principale, e di conquistare così l'accesso alla finalissima del torneo. Un'altra prestazione importante del giocatore nato proprio a Villa Gesell (città in provincia di Buenos Aires), che ha saputo farsi strada nel main draw dopo aver superato anche le fasi di qualificazione.

Le sue parole a fine match

Dopo un dominio sotto tutti i punti di vista nel primo set (6-1), Luciano Darderi ha dovuto subire la reazione prevedibile del suo avversario, che si è aggiudicato il secondo parziale per 6-3.

Nel terzo decisivo è stato l'italiano a spuntarla con grande determinazione col punteggio di 6-3, lasciandosi cadere a terra dopo il match point consapevole della bellissima affermazione ottenuta. "È stata una partita dura.

Alla fine stavo sentendo un po' di tensione ma è normale. È la mia vittoria più bella in carriera" sono le parole rilasciate dall'azzurro ai microfoni dell'Atp Tour al termine della battaglia. L'atleta si è anche soffermato sull'avversario e sulle aspettative in vista dell'atto conclusivo: "Sebastian è un grande giocatore, mi aveva sconfitto qui l'anno scorso e aveva poi vinto il titolo.

Ora spero di chiudere la mia settimana migliore con il trofeo" ha aggiunto e concluso. Darderi ha intanto in tasca la top 100 della classifica mondiale Atp: in caso di vittoria domenica, migliorerebbe ulteriormente il best ranking e diventerebbe il numero 76.