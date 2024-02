Ons Jabeur, incubo nuovo infortunio: "Il ginocchio mi fa ancora male"

© Christopher Pike/Getty Images

"Prima di tutto voglio congratularmi con Beatriz, ha giocato un grande match. Non mi sentivo al cento per cento. Purtroppo il ginocchio mi dà ancora un po' di fastidio", ha iniziato con queste parole la conferenza stampa Ons Jabeur dopo aver perso contro Beatriz Haddad Maia nei quarti di finale del WTA Abu Dhabi.

A preoccupare non è stata tanto la sconfitta contro la tennista brasiliana, ma le parole espresse dall’ex numero 2 del ranking, che allarmano sulle sue condizioni fisiche dopo il grave infortunio dello scorso anno, che evidentemente non sono ancora del tutto superate.

La scorsa stagione la tre volte finalista slam si è dovuta ritirare da diversi tornei per questo motivo. In questo inizio stagione è arrivato immediatamente lo stop contro Mirra Andreeva al secondo turno degli Australian Open.

"Non è stata la mia giornata migliore. Ho cercato di lottare e di superare la partita, ma quando giochi contro una che colpisce bene come Beatriz, è difficile competere. Ho fatto del mio meglio e ho cercato di rimanere concentrata sul mio tennis, ma purtroppo non ci sono riuscita”, come riportato da The National News.

"Sono triste, questi infortuni non aiutano"

Poi si è soffermata sul problema al ginocchio, che la sta condizionando da un po’: "In alcuni tornei va bene, in altri va male. L'ho sentito per tutta la settimana scorsa, ma questo è stato il mio giorno peggiore.

Di solito durante gli allenamenti cerco di controllarmi, ma durante le partite è un po' più complicato", ha spiegato. Ora Jabeur dovrà necessariamente sottoporsi a dei controlli per capire l’entità di questo nuovo problema fisico: “Sono un po' triste perché stavo iniziando a sentire il mio gioco e a sentirmi bene, e questi infortuni non aiutano.

La priorità è trovare una soluzione per cercare di continuare a giocare e spero di riuscirci". Sarà difficile vedere la tunisina impegnata nei prossimi appuntamente a Doha, Dubai e poi la tournée americana a Indian Wells e Miami. Gli esami a cui verrà sottoposta nei prossimi giorni svelerà i tempi di recupero.