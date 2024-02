Holger Rune: "Allenatori? Preferisco non parlarne, non voglio essere scortese"

© Bradley Kanaris/Getty Images

Non sarà facile per Holger Rune adattarsi alla nuova realtà, ma il percorso di crescita di un tennista passa anche attraverso momenti come questi. Il giovane giocatore danese ha visto in pochi giorni sfaldarsi il suo team: è arrivata prima la separazione dopo meno di due mesi da Severin Luthi e poi l'annuncio di Boris Becker.

L'ex campione tedesco ha capito di non essere l'allenatore giusto per Rune a causa del poco tempo a disposizione da dedicargli. Ad acquisire maggiore potere e importanza nella sua squadra sarà Kenneth Carlsen. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione della sua immagine, perché mamma Aneke non si occuperà più di questo settore.

Rune ha firmato un contratto con la famosa agenzia IMG Tennis.

Rune: "Allenatori? Preferisco non parlarne"

Se tramite la nota agenzia Rune ha parlato di Becker e Rune, alla vigilia dell'evento di esibizione denominato Ultimate Tennis Showdown le cose sono andate diversamente.

"Riguardo alla situazione dei miei coach, preferisco parlare di UTS. Staff e prossimi tornei? Non mi va di rispondere, non voglio essere scortese" , ha detto il danese in un'intervista rilasciata a Discovery Plus e Eurosport.

“Penso che le gestione della mia immagine fosse buona, perché mia madre gestiva già tutto. Ora crede che sarà meno stressante per lei, perché prima doveva chiedermi l’ok per tutto. Sara più facile anche per me e potrò concentrarmi solo sul tennis.

Un’agenzia è lì per questo: per prendere decisioni. Ne sono molto felice" , ha continuato Rune. Kenneth Carlsen? Sì, è lui il mio allenatore ed è qui con me. Sarà in panchina a supportarmi e allenarmi.

Sono molto felice di averlo al mio fianco e di conoscerlo già da tempo. È una brava persona, mi ha sempre aiutato: anche quando avevo 15, 16 anni. Eravamo iscritti allo stesso circolo in Danimarca ed è stato anche capitano in Coppa Davis” .