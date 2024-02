Holger Rune, la madre chiarisce i motivi dell'addio da Luthi. Poi cita Roger Federer

Holger Rune: "Allenatori? Preferisco non parlarne, non voglio essere scortese"

Ci potrà dare molto" e invece secondo la donna non è stato così. Tra l'altro Aneke ha chiarito che c'erano punti di vista totalmente diversi tra le parti: da un lato lui voleva vedere un Holger più tranquillo e senza disperdere energia e dall'altro lei e Holger pensano che questa sia una delle qualità migliori di Rune e non si tratta di disperdere energia.

Intervenuta ai microfoni del podcast The Craig Shapiro Tennis ha parlato Aneke Rune, madre del giovane talento danese. Aneke segue fin dall'inizio della carriera Holger e ha un ruolo molto importante per la sua crescita. Alcuni hanno addossato a lei le colpe di questa separazione ricordando tra l'altro le parole di Jannik Sinner, riguardo la libertà concessa dai genitori, totalmente assenti dal punto di vista tennistico.

Sia Luthi che Becker hanno parlato di poco tempo a disposizione per seguire il tennista, ma alla fine non si è trovato nessun punto di incontro e soprattutto con l'ex coach di Roger Federer la collaborazione si è chiusa quasi subito.

Negli ultimi mesi Holger ha fatto scalpore per una serie di arrivi e addii clamorosi nel suo staff: Rune ha prima annunciato l'ingresso nello staff di Severin Luthi e Boris Becker e poi - dopo davvero poche settimane - le parti hanno annunciato la separazione.

Rispetto all'azzurro Holger sembrava avere qualcosa in più fino a qualche mese fa, poi le cose si sono clamorosamente ribaltate. Mentre Jannik gioca e vince quasi con un rendimento da numero uno mondiale, Rune alterna alti e bassi, talvolta dovuti anche a fastidiosi problemi fisici.

Il tennista danese Holger Rune è uno dei più grandi giovani talenti del circuito. In molti lo considerano come il giovane più interessante della NextGen dopo i campioni Slam Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

